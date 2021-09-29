Об этом говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он в очередной раз цинично заявил, что Украина – это страна, которая имеет "внутренние конфликты" на юго-востоке.
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Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов,
– жаловался спикер Путина.
Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что беспилотники Bayraktar, закупленные у Турции, уже выполняют боевые задачи. Их расположили там, где есть наибольшая потребность.
Bayraktar будут производить в Украине
Во время визита в США президент Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Политики договорились, в частности, о том, что в Украине будут производить турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Кроме этого, до 2023 года Турция также построит для Украины современный корвет.
Кратко о беспилотниках Bayraktar
- Это турецкие ударные беспилотники нового поколения. Их активно применяют в вооруженных конфликтах, в частности – на Ближнем Востоке.
- Эти дроны могут нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Вместе с высокоточным ракетным вооружением они способны уничтожать бронетехнику и морские цели противника.