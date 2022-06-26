Байден заявил, что G7 объявит эмбарго на основной экспорт России – золото

Президент США Джо Байден анонсировал объявление "Большой семеркой" эмбарго на российское золото. Глава Белого дома отметил, что экспорт золота приносит России десятки миллиардов долларов.

Об этом решении лидеры G7 должны объявить на саммите лидеров. Именно для участия на этом саммите Джо Байден прибыл в Германию.

Напомним Байден прибыл в Германию, где состоится саммит G7

Россию будут лишать источников финансирования войны

Джо Байден подчеркнул, что США делают все для того, чтобы лишить Россию источников финансирования войны против Украины. Поэтому страны "Большой семерки" согласились на эмбарго золота страны-агрессора.

Вместе G7 объявит, что мы запретим импорт российского золота – основного экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов,

– сообщил Байден.

По данным издания SkyNews, на эмбарго российского золота согласились США, Канада, Япония и Великобритания. В то же время о том, согласились ли уже на новые ограничения во Франции, Италии и Германии пока неизвестно.

Саммит "Большой семерки": главное

Россия входит в десятку стран мира по добыче золота. Конкретно эта добыча является главным неэнергетическим спонсором российской экономики. Россия производит около 10% золота, добываемого в мире ежегодно. Ее золотые запасы выросли втрое после аннексии Крыма в 2014 году. Выручка России от продажи золота в среднем составляет около 16,5 миллиарда долларов. Поэтому это эмбарго может иметь серьезные последствия для экономики страны-агрессора.

26 июня в замке Эльмау в баварских Альпах начался саммит лидеров G7 – США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии. Кроме того, на встрече присутствуют президент Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен и глава Европейского Совета Шарль Мишель. Для более широкого формата приглашены представители власти Индонезии, Индии, Сенегала, Аргентины и Южно-Африканской Республики.

На встрече будут обсуждаться следующие шаги по противостоянию российской агрессии, а также ряд глобальных экономических и экологических вопросов.

После проведения саммита лидеры "Большой семерки" отправятся в Мадрид, где в течение 29 – 30 июня состоится саммит НАТО.

Обе встречи пройдут на фоне российского вторжения в Украину, а также мирового всплеска инфляции, угрозы рецессии и растущей проблемы со стороны Китая, который угрожает Тайваню.

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