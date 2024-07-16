"Попасть Трампу в яблочко": Байдену пришлось объяснять высказывание, которое он сказал перед покушением

Накануне покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа со стороны Джо Байдена прозвучала фраза "пришло время попасть Трампу в яблочко". На фоне случившегося он решил объяснить свою риторику.

Байден в интервью уточнил детали относительно своих высказываний накануне нападения на Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Действующий президент говорит, что имел в виду имел в виду сосредоточиться на действиях оппонента.

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Что сказал Байден о Трампе

Недавно во время частного разговора с демократами, Байден сказал что "пришло время попасть Трампа в яблочко". Однако, как объясняет он сейчас, употребление этого выражения было "ошибкой". То есть это была лишь языковая фигура, и что именно Трамп является тем, кто ввел насильственную риторику.

По словам президента США, угроза со стороны его оппонента является слишком серьезной, чтобы ее игнорировать.

Я не говорил "прицел". Я имел в виду "в яблочко". Я имел в виду сосредоточиться на нем. Сосредоточиться на том, что он делает, сосредоточиться на его политике, сосредоточиться на количестве лжи, которую он сказал во время дебатов,

– заявил Байден.

Байден считает, что не прибегал к риторике, которая могла бы подстрекать общественность к насилию, а Трамп в свою очередь делал это. В то же время глава Белого дома утверждает, что он не тот, кто отказывается признать результаты выборов.

"Я не тот человек, который сказал, что не примет результат этих выборов автоматически. Нельзя любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь. Поэтому я сосредоточился на том, что он говорит, и я имею в виду идею", – объяснил он.

Сейчас же Федеральное бюро расследований США рассматривает стрельбу на предвыборном митинге бывшего президента Дональда Трампа, как покушение на убийство и как возможный внутренний террористический акт. Отмечают, что на этом этапе расследования в ФБР считают, что нападающий на Трампа действовал самостоятельно.