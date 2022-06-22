Байден заявил, что не боится раскола между США и союзниками по поводу войны

Джо Байден заявил, что уверен в целостности позиций США и союзников из Европы по поводу войны России с Украиной. Никаких опасений возможного раскола у президента нет.

Соответствующее заявление Байден сделал во время выступления в Белом доме. Лидер США отвечал на вопрос, может ли появиться линия раскола между его страной и европейскими союзниками в контексте грядущего реагирования на войну России с Украиной.

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Байден подчеркнул, что этого не боится.

Я думаю, что в определенный момент это превратится в выжидательную политику: что могут выдержать россияне и что Европа будет готова выдержать.

– подчеркнул президент США.

Он также добавил, что этот вопрос будут обсуждать уже на следующей неделе. Тогда в Испании состоится саммит НАТО.

Байден о будущем Украины в ЕС

Президент США 20 июня заявил, что "вероятнее всего" Украина станет членом Евросоюза. Байден подчеркнул: ожидается, что уже в конце этой недели Украина получит благословение стать официальным кандидатом. Байден отметил, что данное решение будет триумфом для Киева.

Кроме того, президент США предупредил страны Европы, что россияне не собирались останавливаться на вторжении в Украину. Захватчиков также интересовали территории других стран.

В США объявили о новом пакете военной помощи

Байден 15 июня объявил о новом пакете военной помощи в Украине. На этот раз говорится об 1 миллиарде долларов. Байден подчеркнул, что Штаты будут стоять на стороне Украины, которая защищает свою демократию и суверенитет.

По словам лидера США, новый пакет помощи предусматривает дополнительную артиллерию, вооружение береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

"И Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами не будут колебаться в своей преданности украинскому народу, борющемуся за свою свободу", – заявил Байден.

Также он объявил, что США оказывают гуманитарную помощь Украине. Речь идет о 225 миллионах долларов.

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