Байден заявил, что "Северный поток-2" было невозможно остановить

Президент США Джо Байден сказал, что остановить "Северный поток-2" не представлялось возможным. Все потому, что, по его словам, газопровод был завершен на 99%.

Это заявление Байден сделал после обнародования американо-германского соглашения по "Северному потоку-2". Германия взяла обязательство ответить России, если будет необходимость.

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Байден вспомнил о встрече с Путиным

Байден сказал, что полностью осознал, что является главой американской администрации при встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой... Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира,

– заметил политик.

Байден добавил, что Путин знает: когда американский президент что-то говорит, то может это сделать.

Соглашение Германии и США о "Северном потоке-2"