Байден одной рукой звонил Путину, а второй подписывал санкции, – политтехнолог
Россия, по мнению представителей Евросоюза, становится все более агрессивной. В частности, говорится о террористических актах, которые она совершила на территории 2 стран "Бухарестской девятки": Болгарии и Чехии.
Источник:24 канал
Эти темы обсуждали на саммите "Бухарестской девятки". Об этом рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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"Страны собрались, чтобы осудить все эти акты. Это дополнительный козырь в руках Джо Байдена перед встречей с Путиным. Он теперь может сказать, что не только Украина попала под агрессию России, но и страны-члены НАТО", – сказал Тизенгаузен.
По его словам, если Россия осуществит еще несколько таких актов – ее ждет новый санкционный пакет. И он будет не только из-за осуждения Алексея Навального, оккупации Крыма и Донбасса. Говориться еще и об агрессии на территории европейских стран.
Политтехнолог вспомнил действия России, когда она сконцентрировала войска на границе с Украиной. Тизенгаузен отметил, что таким образом Россия заставляет Запад идти им навстречу.
Байден одной рукой звонил Путину, а другой – подписывал новый санкционный пакет. Именно так надо общаться с Россией,
– отметил Тизенгаузен.
Он подытожил, что страна, которая исповедует силу, понимает только позицию силы.
Саммит "Бухарестской девятки": коротко
- Саммит состоялся 10 мая в Румынии.
- Страны НАТО заявили о поддержке Украины из-за агрессии России.
- Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал НАТО усилить присутствие войск в странах восточного фланга.
Тизенгаузен о санкциях против России: смотрите видео
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