Россия, по мнению представителей Евросоюза, становится все более агрессивной. В частности, говорится о террористических актах, которые она совершила на территории 2 стран "Бухарестской девятки": Болгарии и Чехии.

Эти темы обсуждали на саммите "Бухарестской девятки". Об этом рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Страны собрались, чтобы осудить все эти акты. Это дополнительный козырь в руках Джо Байдена перед встречей с Путиным. Он теперь может сказать, что не только Украина попала под агрессию России, но и страны-члены НАТО", – сказал Тизенгаузен.

Справка. Обсуждали именно взрывы на складах во Врбетице, что в Чехии. В апреле 2021 года расследователи установили, что к ним причастны россияне. Также говорили о похожей ситуации в Болгарии. Там 6 россиян подозревают в причастности ко взрывам на складах с оружием.

По его словам, если Россия осуществит еще несколько таких актов – ее ждет новый санкционный пакет. И он будет не только из-за осуждения Алексея Навального, оккупации Крыма и Донбасса. Говориться еще и об агрессии на территории европейских стран.

Политтехнолог вспомнил действия России, когда она сконцентрировала войска на границе с Украиной. Тизенгаузен отметил, что таким образом Россия заставляет Запад идти им навстречу.

Байден одной рукой звонил Путину, а другой – подписывал новый санкционный пакет. Именно так надо общаться с Россией,

– отметил Тизенгаузен.

Он подытожил, что страна, которая исповедует силу, понимает только позицию силы.

Саммит "Бухарестской девятки": коротко

Саммит состоялся 10 мая в Румынии.

Страны НАТО заявили о поддержке Украины из-за агрессии России.

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал НАТО усилить присутствие войск в странах восточного фланга.

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