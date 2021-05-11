Росія, на думку представників Євросоюзу, стає все більш агресивною. Зокрема, мовиться про терористичні акти, які вона здійснила на території 2 країн "Бухарестської дев'ятки": Болгарії та Чехії.

Ці теми обговорювали на саміті "Бухарестської дев'ятки". Про це розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Країни зібралась, щоб засудити усі ці акти. Це додатковий козир у руках Джо Байдена перед зустріччю з Путіним. Він тепер може сказати, що не лише Україна потрапила під агресію Росії, але й країни-члени НАТО", – сказав Тизенгаузен.

Довідка. Обговорювали саме вибухи на складах у Врбетіце, що у Чехії. У квітні 2021 року розслідувачі встановили, що до них причетні росіяни. Також говорили про схожу ситуацію у Болгарії . Там 6 росіян підозрюють у причетності до вибухів на складах зі зброєю.

За його словами, якщо Росія здійснить ще кілька таких актів – її чекає новий санкційний пакет. І він буде не тільки через засудження Олексія Навального, окупацію Криму та Донбасу. Мовитиметься ще й про агресію на території європейських країн.

Політтехнолог згадав дії Росії, коли вона сконцентрувала війська на кордоні з Україною. Тизенгаузен наголосив, що у такий спосіб Росія змушує Захід йти їм назустріч.

Байден однією рукою дзвонив Путіну, а іншою – підписував новий санкційний пакет. Саме так треба спілкуватися з Росією, – зауважив Тизенгаузен.

Він підсумував, що країна, яка сповідує силу, розуміє лише позицію сили.

Саміт "Бухарестської дев'ятки": коротко

Саміт відбувся 10 травня у Румунії.

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