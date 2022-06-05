Байдена и его жену экстренно эвакуировали из их дома

Президента США Джо Байдена и первую леди Джилл Байден эвакуировали из их дома в городке Рехобот-Бич в штате Делавер. Там супруги проводили выходные.

Байден и его жена были эвакуированы из их дома

Представители Белого дома заявили, что эвакуация была проведена в рамках меры пресечения. Это произошло после того, как небольшой частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство у пляжного дома Байденов.

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Небольшой частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство... были предприняты меры предосторожности,

– сообщил чиновник Белого дома.

По его словам, никакой угрозы президенту или его семье не было. Они уже вернулись в свою резиденцию.

Как известно, Белый дом сообщил прессе о происшествии спустя почти час после самого инцидента.

С пилотом проведут беседу

Секретная служба США подтвердила инцидент. Согласно заявлению, небольшой самолет по ошибке вошел в ограниченное воздушное пространство возле пляжного дома Байденов. Самолет был немедленно выведен из ограниченного воздушного пространства.

Агентство сообщило, что возьмет интервью у пилота, который, согласно предварительному расследованию, не был на должном радиоканале и не соблюдал опубликованные полетные инструкции.

Зеленский выступил на презентации платформы United24 в США

4 июня президент Украины Владимир Зеленский выступил на презентации платформы "United24" в Вашингтоне. Это программа привлечения средств для помощи Украине.

Глава нашего государства рассказал Вашингтону, что после российской армии в Украине остаются руины, выжженные города, целенаправленно уничтоженные ракетами университеты и роддома. Однако, люди должны иметь, куда возвращаться уже сегодня. Именно поэтому он инициировал создание специальной платформы. Зеленский заверил, что помощь, полученная с помощью United24, будет направлена быстро и использована максимально эффективно и прозрачно. Он добавил, что благодаря вкладам имена благотворителей навсегда останутся в истории Украины. Так что Владимир Зеленский призвал приобщаться к этому весь мир.

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включают запретную для полетов зону радиусом 10 миль, а также 30-мильную зону. Федеральные правила требуют от пилотов проверить наличие ограничений на полеты на своем маршруте перед взлетом. Однако случайные нарушения воздушного пространства, особенно вокруг временных ограниченных зон, распространены.