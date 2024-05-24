Байден пропустит саммит мира: Bloomberg назвали причину

Президент США пропустит саммит мира в Швейцарии. Это мероприятие совпадает со сбором средств в Голливуде на предвыборную кампанию в Калифорнии.

Саммит мира запланирован на 15-16 июня в Швейцарии после встречи G7 в Италии. Издание Bloomberg пишет, что несколько лидеров G7 планируют присоединиться к ней, но ни Байдена, ни вице-президента Камалы Харрис там не будет.

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Общий пессимизм относительно конференции

Байден должен вылететь со встречи G7 в Лос-Анджелес на сбор средств для предвыборной кампании 15 июня. Ему должны составить компанию Джордж Клуни, Джулия Робертс, Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел.

Издание отметило, что это решение подчеркивает, что Байден все больше переходит в режим предвыборной кампании. Он стремится преодолеть лидерство бывшего президента Дональда Трампа в ключевых штатах перед выборами в ноябре.

Актуальности ситуации добавляет тот факт, что в прошлом месяце Трамп впервые за текущий избирательный цикл затмил усилия Байдена по сбору средств, собрав 76 миллионов долларов против 51 миллиона у Байдена.

Кроме этого, это отражает общий пессимизм в отношении конференции. Дипломаты, которые организовали саммит мира, ограничили его амбиции. Они сосредоточились на узком наборе целей, таких как ядерная безопасность и обмен пленными, чтобы расширить круг участников.

В то же время эти пункты не соответствуют плану Украины, который предусматривает вывод российских военных и дальнейших гарантий безопасности.

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