Байден пропустит саммит мира: Bloomberg назвали причину
Источник:Bloomberg
Президент США пропустит саммит мира в Швейцарии. Это мероприятие совпадает со сбором средств в Голливуде на предвыборную кампанию в Калифорнии.
Саммит мира запланирован на 15-16 июня в Швейцарии после встречи G7 в Италии. Издание Bloomberg пишет, что несколько лидеров G7 планируют присоединиться к ней, но ни Байдена, ни вице-президента Камалы Харрис там не будет.
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Общий пессимизм относительно конференции
Байден должен вылететь со встречи G7 в Лос-Анджелес на сбор средств для предвыборной кампании 15 июня. Ему должны составить компанию Джордж Клуни, Джулия Робертс, Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел.
Издание отметило, что это решение подчеркивает, что Байден все больше переходит в режим предвыборной кампании. Он стремится преодолеть лидерство бывшего президента Дональда Трампа в ключевых штатах перед выборами в ноябре.
Актуальности ситуации добавляет тот факт, что в прошлом месяце Трамп впервые за текущий избирательный цикл затмил усилия Байдена по сбору средств, собрав 76 миллионов долларов против 51 миллиона у Байдена.
Кроме этого, это отражает общий пессимизм в отношении конференции. Дипломаты, которые организовали саммит мира, ограничили его амбиции. Они сосредоточились на узком наборе целей, таких как ядерная безопасность и обмен пленными, чтобы расширить круг участников.
В то же время эти пункты не соответствуют плану Украины, который предусматривает вывод российских военных и дальнейших гарантий безопасности.
Швейцария хочет привлечь Россию к саммиту мира
- Вблизи швейцарского города Люцерн состоится первый Глобальный саммит мира. В Берне говорят, что Россия должна участвовать в мирном процессе. Известно, что приглашение на мероприятие прислали более 160 государствам мира. Москву же решили не звать. Хотя в Швейцарии неоднократно заявляли о готовности принять на саммите Россию.
- В то же время в самом Кремле негативно восприняли тот факт, что Берн решил организовать саммит по украинской формуле мира. В частности, глава МИД России назвал Швейцарию "враждебным государством", которое перестало быть нейтральной стороной.
- В Москве отметили, что не будут участвовать в саммите даже, если получат приглашение.