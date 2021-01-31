Фонд Навального призвал администрацию Джо Байдена ввести санкции против близкого окружения Владимира Путина. Посольство США в Москве подтвердило факт такой просьбы.

Источник: CNN, Интерфакс

В дипломатическом учреждении ответили, что ознакомились с письмом-просьбой от Фонда борьбы с коррупцией. Там уточнили, что видели письмо – онлайн и в СМИ.

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По информации американских журналистов, в списке фигурирует 35 человек, 8 из них отнесли к "приоритетному шорт-листу". Еще в отношении 7 человек в США ввели санкции ранее.

Владимир Ашкурков, исполнительный директор Фонда, сообщил, что этот список передадут и в Брюссель, и в Лондон с просьбой ввести санкции против указанных в нем россиян.

Кто попал в список

Олигархи:

Абрамович Роман, российский миллиардер;

Дерипаска Олег, российский миллиардер;

Тимченко Геннадий, российский олигарх, приближенный к Путину;

Усманов Алишер, российский миллиардер;

Высшие чиновники:

Бастрыкин Александр, Председатель Следственного комитета России;

Беглов Александр, губернатор Санкт-Петербурга;

Бортников Александр, директор российской ФСБ;

Вайно Антон, руководитель администрации президента Путина;

Воробьев Андрей; губернатор Московской области;

Золотов Виктор, директор Национальной гвардии России;

Калашников Александр, директор Федеральной службы исполнения наказаний;

Картаполов Андрей, заместитель Минобороны России;

Кириенко Сергей, первый заместитель руководителя администрации Путина;

Крашенинников Павел председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы;

Мишустин Михаил, российский премьер-министр;

Мурашко Михаил, министр здравоохранения России;

Памфилова Элла, председатель российской Центральной избирательной комиссии;

Патрушев Дмитрий, министр сельского хозяйства России;

Песков Дмитрий, пресс-секретарь Владимира Путина;

Сечин Игорь, бывший вицепремьер-министр России;

Собянин Сергей, мэр Москвы;

Чайка Юрий, бывший российский генпрокурор;

Шувалов Игорь, бывший вицепремьер-министр России;

Предприниматели, журналисты и другие:

Бортников Денис, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ;

Костин Андрей, президент и председатель правления банка ВТБ;

Миллер Алексей, председатель правления ОАО "Газпром";

Токарев Николай, председатель правления и президент ПАО "Транснефть";

Соловьев Владимир, российский пропагандист, телеведущий;

Симоньян Маргарита, российская пропагандистка, руководительница телеканала Russia Today;

Эрнст Константин, генеральный директор "Первого канала" России;

Гаврилов Виктор;

Иванов Дмитрий;

Морозова Елена;

Попов Денис;

Янчук Игорь.

Важно! 31 января россияне вышли на массовые протесты, чтобы поддержать находящегося под стражей Алексея Навального. Их жестоко задерживают. Об этом – читайте по ссылке.