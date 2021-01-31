Байдена попросили о санкциях против окружения Путина: кто в списке
Фонд Навального призвал администрацию Джо Байдена ввести санкции против близкого окружения Владимира Путина. Посольство США в Москве подтвердило факт такой просьбы.
В дипломатическом учреждении ответили, что ознакомились с письмом-просьбой от Фонда борьбы с коррупцией. Там уточнили, что видели письмо – онлайн и в СМИ.
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По информации американских журналистов, в списке фигурирует 35 человек, 8 из них отнесли к "приоритетному шорт-листу". Еще в отношении 7 человек в США ввели санкции ранее.
Владимир Ашкурков, исполнительный директор Фонда, сообщил, что этот список передадут и в Брюссель, и в Лондон с просьбой ввести санкции против указанных в нем россиян.
Кто попал в список
Олигархи:
- Абрамович Роман, российский миллиардер;
- Дерипаска Олег, российский миллиардер;
- Тимченко Геннадий, российский олигарх, приближенный к Путину;
- Усманов Алишер, российский миллиардер;
Высшие чиновники:
- Бастрыкин Александр, Председатель Следственного комитета России;
- Беглов Александр, губернатор Санкт-Петербурга;
- Бортников Александр, директор российской ФСБ;
- Вайно Антон, руководитель администрации президента Путина;
- Воробьев Андрей; губернатор Московской области;
- Золотов Виктор, директор Национальной гвардии России;
- Калашников Александр, директор Федеральной службы исполнения наказаний;
- Картаполов Андрей, заместитель Минобороны России;
- Кириенко Сергей, первый заместитель руководителя администрации Путина;
- Крашенинников Павел председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы;
- Мишустин Михаил, российский премьер-министр;
- Мурашко Михаил, министр здравоохранения России;
- Памфилова Элла, председатель российской Центральной избирательной комиссии;
- Патрушев Дмитрий, министр сельского хозяйства России;
- Песков Дмитрий, пресс-секретарь Владимира Путина;
- Сечин Игорь, бывший вицепремьер-министр России;
- Собянин Сергей, мэр Москвы;
- Чайка Юрий, бывший российский генпрокурор;
- Шувалов Игорь, бывший вицепремьер-министр России;
Предприниматели, журналисты и другие:
- Бортников Денис, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ;
- Костин Андрей, президент и председатель правления банка ВТБ;
- Миллер Алексей, председатель правления ОАО "Газпром";
- Токарев Николай, председатель правления и президент ПАО "Транснефть";
- Соловьев Владимир, российский пропагандист, телеведущий;
- Симоньян Маргарита, российская пропагандистка, руководительница телеканала Russia Today;
- Эрнст Константин, генеральный директор "Первого канала" России;
- Гаврилов Виктор;
- Иванов Дмитрий;
- Морозова Елена;
- Попов Денис;
- Янчук Игорь.
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