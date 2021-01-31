Фонд Навального закликав адміністрацію Джо Байдена ввести санкції проти близького оточення Володимира Путіна. Посольство США у Москві підтвердило факт такого прохання.

Джерело: CNN, Интерфакс

У дипломатичній установі відповіли, що ознайомилися з листом-проханням від Фонду боротьби з корупцією. Там уточнили, що бачили лист – онлайн та у ЗМІ.

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За інформацією американських журналістів, у списку фігурує 35 людей, 8 з них віднесли до "пріоритетного шорт-листа". Ще щодо 7 людей у США запровадили санкції раніше.

Володимир Ашкурков, виконавчий директор Фонду, повідомив, що цей список передадуть і Брюсселю, і Лондону – з проханням також запровадити санкції проти вказаних у ньому росіян.

Хто потрапив у список

Олігархи:

Абрамович Роман, російський мільярдер;

Дерипаска Олег, російський мільярдер;

Тимченко Геннадій, російський олігарх, наближений до Путіна;

Усманов Алішер, російський мільярдер;

Чиновники, високопосадовці:

Бастрикін Олександр, голова Слідчого комітету Росії;

Бєглов Олександр, губернатор Санкт-Петербурга;

Бортніков Олександр, директор російської ФСБ;

Вайно Антон, керівник адміністрації президента Путіна;

Воробйов Андрій; губернатор Московської області;

Золотов Віктор, директор Національної гвардії Росії;

Калашніков Олександр, директор Федеральної служби виконання покарань;

Картаполов Андрій, заступник Міноборони Росії;

Кирієнко Сергій, перший заступник керівника адміністрації Путіна;

Крашенінніков Павло, голова Комітету з державного будівництва та законодавства Держдуми;

Мішустін Михайло, російський прем'єр-міністр;

Мурашко Михайло, міністр охорони здоров'я Росії;

Памфілова Елла, голова російської Центральної виборчої комісії;

Патрушев Дмитро, міністр сільського господарства Росії;

Пєсков Дмитро, прессекретар Володимира Путіна;

Сечін Ігор, колишній віцепрем'єр-міністр Росії;

Собянін Сергій, мер Москви;

Чайка Юрій, колишній російський генпрокурор;

Шувалов Ігор, колишній віцепрем'єр-міністр Росії;

Підприємці, журналісти та інші:

Бортніков Денис, заступник президента-голови правління банку ВТБ;

Костін Андрій, президент та голова правління банку ВТБ;

Міллер Олексій, голова правління ВАТ "Газпром";

Токарєв Микола, голова правління і президент ПАТ "Транснефть";

Соловйов Володимир, російський пропагандист, телеведучий;

Симоньян Маргарита, російська пропагандистка, керівниця телеканалу Russia Today;

Ернст Констянтин, генеральний директор "Первого канала" Росії;

Гаврілов Виктор;

Іванов Дмитро;

Морозова Олена;

Попов Денис;

Янчук Ігор.

Важливо! 31 січня росіяни вийшли на масові протести, аби підтримати Олексія Навального, який перебуває під вартою. Їх жорстоко затримують. Про це – читайте за посиланням.