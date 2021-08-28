Байдена предупредили об угрозе нового теракта в Кабуле в течение следующих суток
Источник:The White House
Джо Байден заявил о высокой вероятности новой атаки на аэропорт Кабула. Угроза, по оценкам военных, высока, а нападение может произойти в ближайшие 24 – 36 часов.
Байден отметил, что встретился с командой национальной безопасности в Вашингтоне и полевыми командирами. Его официальное заявление опубликовали на сайте Белого дома.
Между тем США начали выводить военных из аэропорта Кабула
Теракт в следующие 24 – 36 часов
Ситуация на местах, говорится в обращении Байдена, остается чрезвычайно опасной, а угроза террористических нападений на аэропорт остается высокой.
Наши командиры сообщили мне, что наступление вероятнее всего произойдет в ближайшие 24 – 36 часов. Я приказал им принять все возможные меры для приоритетности защиты сил и обеспечил, чтобы в них были все полномочия, ресурсы и планы для защиты наших мужчин и женщин на местах,
– написал Байден.
Он добавил, что, несмотря на опасную ситуацию в Кабуле, США продолжают эвакуацию мирных жителей. В течение 27 августа США эвакуировали 6800 человек, включая сотни американцев. В Белом Доме и после полного ухода войск США планируют помогать тем, кто хочет покинуть Афганистан.
"Удар не был последним"
С другой стороны спецслужбы работают на другом фронте – поиск и ликвидация террористов, ответственных за теракт 26 августа. По ликвидированных главарей "Исламского государства", Байден отметил – это не последний удар.
Я сказал, что мы будем преследовать группу, ответственную за нападение на наши войска и ни в чем не повинных мирных жителей в Кабуле, и мы это сделали. Этот удар был не последним,
– говорится в обращении.
Взрыв в аэропорту Кабула: как это было
Теракт в Кабуле: что известно
- 26 августа в аэропорту Кабула прогремел взрыв. Его вызвал террорист-смертник, который стоял в толпе.
- Ответственность за теракт взяла на себя "ИГИЛ-К", которая является самопровозглашенным филиалом "Исламского государства".
- В Пентагоне 28 августа заявили, что уже ликвидировали двух организаторов теракта.
- Число погибших из-за теракта по предварительным подсчетам составляет более 170 человек.
- В результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 13 военных США: 11 морпехов, 1 сержант ВМС и сержант штаба.