Байдена предупредили об угрозе нового теракта в Кабуле в течение следующих суток

Джо Байден заявил о высокой вероятности новой атаки на аэропорт Кабула. Угроза, по оценкам военных, высока, а нападение может произойти в ближайшие 24 – 36 часов.

Байден отметил, что встретился с командой национальной безопасности в Вашингтоне и полевыми командирами. Его официальное заявление опубликовали на сайте Белого дома.

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Теракт в следующие 24 – 36 часов

Ситуация на местах, говорится в обращении Байдена, остается чрезвычайно опасной, а угроза террористических нападений на аэропорт остается высокой.

Наши командиры сообщили мне, что наступление вероятнее всего произойдет в ближайшие 24 – 36 часов. Я приказал им принять все возможные меры для приоритетности защиты сил и обеспечил, чтобы в них были все полномочия, ресурсы и планы для защиты наших мужчин и женщин на местах,

– написал Байден.

Он добавил, что, несмотря на опасную ситуацию в Кабуле, США продолжают эвакуацию мирных жителей. В течение 27 августа США эвакуировали 6800 человек, включая сотни американцев. В Белом Доме и после полного ухода войск США планируют помогать тем, кто хочет покинуть Афганистан.

"Удар не был последним"

С другой стороны спецслужбы работают на другом фронте – поиск и ликвидация террористов, ответственных за теракт 26 августа. По ликвидированных главарей "Исламского государства", Байден отметил – это не последний удар.

Я сказал, что мы будем преследовать группу, ответственную за нападение на наши войска и ни в чем не повинных мирных жителей в Кабуле, и мы это сделали. Этот удар был не последним,

– говорится в обращении.

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