Байдена ждут ужасные два года власти: политолог объяснил заявление президента США
Президент США Джо Байден заявил, что победа республиканцев на выборах будет означать ужасные два года для него. Американский лидер добавил, что "имеет ручку для подписания вето".
Следует учитывать, что США – это президентско-парламентская страна. Если в Конгрессе что-то будет делать против воли Байдена, у него есть возможность влиять на эти решения с помощью права вето. Об этом 24 каналу сказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус.
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Да, это будут ужасные годы с точки зрения того, что будет сложнее принимать решения. Однако это не означает, что их нельзя будет принимать. Нужно будет идти на больше компромиссов, больше договоренностей,
– объясняет главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус.
По Сенату, подчеркивает Усс, не факт, что вскоре станут известны окончательные результаты и 6 декабря не будет второго тура.
"Может быть 50 на 50. В таком случае решающий голос будет у Камалы Харрис, согласно Конституции США она будет возглавлять Сенат. Это будет определенная поддержка Байдена", – отмечает он.
В настоящее время лидируют республиканцы. Однако, отмечает Усс, США – это страна, в которой очень хорошо умеют договариваться. "Несмотря на то, что есть определенные сбои, которые мы увидели 6 января 2021 года, эта страна продолжает развиваться и быть ведущей страной мира", – говорит он.
Будут ли республиканцы против поставки оружия Украине
Безусловно, избирателей США не устраивает сложная экономическая ситуация. Украинцы просят больше оружия, потому что мы противостоим российской агрессии и защищаем свою свободу. Ранее республиканцы отмечали, что войну в Украине нужно как можно быстрее завершать. Когда они были в оппозиции, выступали за то, чтобы давать нам меньше оружия.
В то же время бывший представитель республиканского президента Дональда Трампа по Украине Курт Волкер заявил, что запрещать Украине использовать оружие по всей территории России – это большой бред. Правда, США не против ударов по Крыму, ведь это территория, принадлежащая Украине.
Когда ведущая спросила: "Будут же жертвы среди мирного населения?" На что Курт Волкер ответил: "Это война, а на войне не бывает без жертв. Не нужно было россиянам войну начинать – тогда не было бы у них жертв". Это позиция одного из республиканцев, и я считаю ее классической республиканской позицией,
– отмечает Ус.
Когда речь идет о том, что поставка оружия Украине влияет на экономику США, нужно отдавать себе отчет, что это не основной фактор. По словам Уса, американцы влили в экономику очень много денег с целью борьбы с последствиями пандемии COVID-19, поэтому раскрутили инфляцию, ведь ожидали значительно большего падения.
"Оружие для Украины – это мизер по сравнению с другими моментами. Если в США поймут, что все проблемы в экономике не из-за Украины, а из-за того, что были сделаны определенные экономические ошибки, возможно, не будет такое противодействие в поставке нам оружия . А наоборот - то, что сказал господин Волкер, станет основой их идеологии", - подытожил Иван Усс.
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