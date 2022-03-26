С Байденом подробно говорили о Мариуполе, – Кулеба
26 марта 2022 , 16:27Читати новину українською
Источник:фейсбук Дмитрия Кулебы
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился в Варшаве с президентом США Джозефом Байденом. Стороны говорили о Мариуполе, который находится под блокадой российских войск.
Об этом Кулеба заявил в обращении после встречи с американским президентом. Глава МИД отметил, что они с Байденом подробно говорили о Мариуполе.
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Мы очень подробно говорили о Мариуполе. Я хочу, чтобы вы знали, каждый, кто сейчас защищает Мариуполь, Украина вместе с партнерами делать все возможное, чтобы помочь вам,
– сказал Кулеба.
Кулеба встретился с Байденом:
- Президент США Джо Байден 26 марта встретился с Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым.
- Во время встречи стороны подняли вопрос персональных санкций для российских политических фигур. Также они обсудили оборонную помощь Украине.
- По словам Кулебы, Байден сказал, что то, что происходит в Украине, изменит историю 21 века.
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