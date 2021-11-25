Байдену удалили предраковое доброкачественное образование – личный врач О'Коннор

Президенту США Джо Байдену удалили потенциально предраковую аденому. Полип обнаружили во время колоноскопии.

Это случилось 19 ноября. На время анестезии Байден передавал свои полномочия вице-президенту Камале Гаррис.

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Байдену удалили потенциально предраковую аденому

Личный врач президента Кевин о'Коннор рассказал, что у президента США потенциально предраковую аденому обнаружили во время колоноскопии в медицинском центре имени Уолтера Рида.

Врач сообщил, что тестирование на полипе показало, что это трубчатая аденома. Она является доброкачественный, медленно растущим поражением, которое считается "потенциально предраковым".

По словам врача, провели гистологическое исследование. Именно так выяснили, что речь идет о трубчатой аденоме, похожей на полип, который у Джо Байдена удаляли в 2008 году.

Здоровью президента ничего не угрожает

Пока Джо Байдену не нужно никаких медицинских вмешательств, зато необходимо "обычные наблюдения". Следующая колоноскопия президента должна состояться через 7-10 лет.

Джо Байден остается пригодным для выполнения служебных обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений,

– заявил О'Коннор.

Кстати, сообщили, что вице-президент Камала Харрис исполняла полномочия президента 85 минут 19 ноября, пока Джо Байден находился под анестезией.

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