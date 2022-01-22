Байдену удалось загнать Путина в ловушку

На недавней пресс-конференции Джо Байден шокировал мировое сообщество заявлением о том, что Путин, по его мнению, вторгнется в Украину. Но если это будет не полномасштабная война, то ответ Запада может быть незначительным.

Многие восприняли это как слабость или даже предательство. На самом деле это был прекрасный тактический ход, который заставляет Кремль оправдываться, а не выставлять требования.

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Итак, 20 января, во время большой пресс-конференции Джо Байден заявил о том, что если Путин вторгнется в Украину – это станет настоящей катастрофой для Кремля, ведь его администрация совместно с европейскими партнерами разработала такой пакет санкций, который сможет уничтожить экономику России.

Более того, по мнению Джо Байдена, пока мир делится на два лагеря – Запад и Китай – Путин теряет влияние даже на соседние страны, а потому ищет свое место между 2 гигантами. Это и подталкивает его к безумным требованиям "гарантий безопасности".

Дальше Байден заверил, что США не планируют сокращать свое военное присутствие в Европе, как того требовал Путин.

В то же время вступление Украины в НАТО в ближайшее время видится Байдену маловероятным. А потому, есть перспектива того, что стороны могут договорится по вопросу о неразмещении на территории Украины стратегического наступательного вооружения.

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Скандальные слова Байдена

Этого уже было достаточно, чтобы в Киеве начали нервничать, но то, что Байден выдал после этих слов, повергло многих в ужас, и американские СМИ весь день пытались добиться от Белого дома – что стоит за этими высказываниями.

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И это вызвало волну непонимания и даже гнева в адрес администрации Байдена. Ведь, по словам Офиса Президента, такими заявлениями Джо Байден, по факту, дает зеленый свет Путину для проведения локальных атак против Украины.

Ведь, что значит "незначительное вторжение"? И как раз слова Байдена и запустили эту дискуссию в западном клубе, ведь до этого это понятие было размыто.

Уже через час Белый дом и Совет безопасности США дали разъяснение словам Байдена.

"Незначительное вторжение" – это любая гибридная форма войны: от кибератак до вторжения под чужим флагом. А вот любая военная операция будет расцениваться как полномасштабная война.

Что сказал сам Байден

Позже, уже и сам Джо Байден объяснил свои слова. Мол, Кремль в прошлом использовал именно гибридные формы войны – это атаки в серой зоне и нападение российских солдат без опознавательных знаков.



Джо Байден объяснил свои слова / Фото Getty Images

Потому США и партнеры в Европе должны конкретизировать в своих санкционных пакетах, что и за такую агрессию будут введены разрушительные санкции. США к этому готовы, мяч на стороне ЕС.

Помощь Украине

И администрация Байдена тут же подкрепила свою позицию реальными действиями. Например, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в Вашингтоне приняли окончательное решение по поводу жесткости санкций, и заявление Байдена о катастрофе для РФ – это не пустые слова.

К тому же, в Белом доме тут же заявили, что еще сильнее увеличивают объем военной помощи Украине. На 2022 год он уже составит 650 миллионов долларов. В то же время США дали зеленый свет Литве, Латвии и Эстонии на поставки в Украину американского оружия.

Согласно правилам экспортного контроля за вооружением, страны Балтии должны были получить одобрение Госдепа на поставки американского оружия третьим странам.

И вот после этого разрешения Эстония вскоре начнет поставки в Украину Javelin, а Литва – ракет Stinger. Кроме того, Великобритания, которая и так перебрасывает нам оружие, теперь получила разрешение Госдепа на передачу еще и американских систем.

Повторюсь еще раз – США дали четкий ответ на то, как именно они будут реагировать на путинскую агрессию, вопрос остается лишь за ЕС.

Что сказали в ЕС

Но после заявления Байдена, уже и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что и Европа готова к решительному ответу и не станет откладывать ответ в случае путинской агрессии.



Урсула фон дер Ляйен / Фото EPA

Причина скандальных слов Байдена

И вот здесь вскрывается настоящая причина того, почему Джо Байден сделал именно такое заявление, которое многих шокировало.

Начнем с Европы – Байден всего одной фразой о "незначительном вторжении" дал толчок активному обсуждению этого вопроса.

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Всего за день это понятие было конкретизировано. Например, Энтони Блинкен еще сильнее расширил это понятие. Под него подпадают и попытки Кремля организовать госпереворот в Украине и сместить правительство.

И прямо сейчас США добиваются от ЕС, чтобы те дали четкий ответ, на что они готовы в случае таких гибридных атак, ведь пока речь шла исключительно о полномасштабном вторжении.

Что касается России, то здесь Джо Байдену удалось загнать Путина в ловушку. Уже 21 января Энтони Блинкен и Сергей Лавров встречаются в Женеве. И в Белом доме уже заявили, что будут делать выводы о поведении России как раз по результатам этой встречи.

И вот одна лишь фраза о том, что, по мнению Байдена, Путин точно нападет на Украину, ставит Лаврова в положение, когда он вынужден не выставлять требования, а оправдываться, мол, не собираемся мы нападать.

К тому же любая дестабилизация в Украине теперь делает Кремль автоматически виновным. А это значит, что Путину придется сильно осторожничать.

И, похоже, это сработало. Ведь сразу после громких заявлений Джо Байдена пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о том, что им срочно нужна еще одна беседа между российским и американским президентами.

Важные моменты

С одной стороны, слова Джо Байдена запустили следующий раунд – теперь Кремлю грозят санкции не только за вторжение, но и за любую гибридную атаку против Украины.

не только за вторжение, но и за любую гибридную атаку против Украины. С другой стороны – это сильно расширяет возможности поставок оружия Украине. Ведь раньше речь шла о том, что Вашингтон готов передать нам оружие только в случае вторжения, но когда за понятием "вторжение" стоит и кибератака, и попытка госпереворота – это сильно меняет ситуацию.

Поэтому еще раз повторю – не стоит паниковать. Заявление Байдена – это не сдача Украины, это хитрый и выверенный тактический ход, который заставляет Путина еще сильнее извиваться как уж на маленькой, уже раскаленной до красна, сковороде.