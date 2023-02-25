Как они это переживут: Байдену и его родным запретили въезд в Пензенскую область России

Пока ЕС принял 10 пакет санкций против России, в самой стране решили не стоять без дела. Так, президенту США Джо Байдену и его родным теперь нельзя даже мечтать о визите в Пензенскую область.

Нам действительно очень жаль, ведь Джо Байден теперь не сможет увидеть, как россияне плетут из ивы и вяжут пуховые платки. А все потому, что губернатор Пензенской области Олег Мельниченко был непреклонным, передает 24 Канал.

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Даже если очень попросит

Приказ запретить Джо Байдену и его родным въезд в Пензенскую область издал сам Мельниченко. И принял это принципиальное решение он из-за образы своей величественной недоимперии.

Вы только посмотрите на него. Говорит, что регион "не приветствует на своей территории людей, разрешающих прямые оскорбления в адрес России и ее населения". Более того, заявил, что такие люди – Джо Байден и его родные – просто не нужны региону.

Здесь мы очень сильно закатили глаза. Внимание! Жители Пензенской области известны тем, что очень чутки к чужой беде, а также добрые и честные. А вот Джо Байден, бедняга, не может похвастаться этими качествами. Поэтому в клуб посетителей Пензы он не вхож.

Извините, Мельниченко так нагадили в норку, что он не мог остановиться. Даже попытался оценить шансы Байдена на искупление своей вины. По мнению губернатора, "шансы на исправление крайне невелики".

Заметим, что Мельниченко ввел запрет для Байдена, повторяя любимый прием Путина "сам дурак". Он ведь вместе с другими российскими губернаторами попал в список лиц, на которые наложены санкции. Он даже решил похвастаться тем, что гордится быть в столь знатной компании. Надо следить, чтобы его на радостях не разорвало пополам.

Человечность Мельниченко разбивается о войну

Заметим, что Мельниченко не стал вчера губернатором Пензенской области. Итак, еще в марте он награждал званиями якобы "героев России".

А уже осенью 2022 года искал способы поощрять местных жителей гибнуть на войне против Украины. Так, в конце ноября он утвердил дополнительные меры, направленные на поддержку мобилизованных, членов добровольческих отрядов "Барс", а также их семей. Им предполагается одноразовая выплата в размере 50 тысяч рублей. Также будет возможность бесплатно кататься общественным транспортом.

Тем временем в скандал вляпался зять Шойгу. Он считает войну против Украины "кровавой и бессмысленной". От этого у россиян изрядно вспыхнули пятые точки. Спрячьте огнетушители, пусть пылают ярче.