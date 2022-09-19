Байдены – единственные добирались на собственном авто: кто из иностранных лидеров уже прибыл на похороны Елизаветы
В Великобритании 19 сентября проходят похороны королевы Елизаветы II. Отдать ей последний почет прибыло немало мировых лидеров.
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл добрались до аббатства своим ходом. Они прибыли на "уменьшенном" кортеже из шести автомобилей. Остальные мировые лидеры прибывают автобусом.
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Кто прибыл на похороны
Байден по прибытии в Великобританию отметил, что "стране посчастливилось иметь такую королеву в течение 70 лет. Для нее мир стал лучше".
Байден прибыл на авто / Фото Sky News
Кортеж Байдена: видео
Президент Франции Эммануэль со своей супругой Брижит тоже прибыли на церемонию. На прошлой неделе политик отдал должное Елизавете, сказав: "Для вас она была вашей королевой. Для нас она была королевой".
Макрон на похоронах Елизаветы / Фото Sky News
Также на похороны приехали премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи.
Трюдо на похоронах Елизаветы: видео
Также на похороны приехали премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи.
Труюдо с супругой Софи / Фото Sky News
Вице-президент Китая Ван Цишан также прибыл в Великобританию. СМИ сообщают, что его присутствие в Вестминстерском аббатстве сегодня несколько противоречиво. Палата общин ранее отказала китайской делегации в разрешении посетить прощание с королевой.
В Вестминстерском аббатстве присутствует президент Ирландии Майкл Хиггинс. Прибыла и папская делегация. В ней был британский архиепископ Пол Ричард Галлаглер.
Папская делегация / Фото Sky News
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс также прибыла со своим мужем Хью О'Лири. Напомним, королева назначила Трасс на должность всего за 2 дня до смерти.
Прибытие Трасс: видео
Смерть Елизаветы II: коротко
- Елизавета II скончалась 8 сентября в Шотландии, в замке Балморал.
- Затем ее тело отправили в Лондон, где она некоторое время пробыла в Букингемском дворце, а затем – в Вестминстерское аббатство.
- 19 сентября королеву хоронят в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке.
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