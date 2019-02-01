10:10
1 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Заповедь Кадырова. Новое прозвище Путина
      Вєсті Кремля
      22:12, 31 января
      Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:32, 31 января
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ

      Байк-центр пропутинских "Ночных волков" горел в Москве: видео

      100 Читати новину українською
      Пожар в байк-центре "Ночных волков" в Москве
      Пожар в байк-центре "Ночных волков" в Москве / Соцсети

      В ночь на 1 февраля на западе Москвы произошло возгорание в помещении байкерского центра Sexton, который основали представители пропутинского движения "Ночные волки".

      По данным МЧС Москвы, произошло возгорание нежилого металлического строения, площадь которого составляет 50 квадратных метров. Российские СМИ сообщают, что внезапно загорелась сцена.

      Читайте также: Снегурочки в кокошниках и "Ночные волки": в оккупированной Ялте провели парад Дедов Морозов

      Очевидцы сообщали о густом дыме, который поднимался на десятки метров, и некоторые слышал глухие звуки, похожие на взрывы.

      Пожар в байк-центре "Ночных волков": видео (Внимание! Ненормативная лексика)

      Спасатели убеждают, что в результате инцидента никто не пострадал, а информационное агентство ТАСС пишет об одном пострадавшем.

      Сообщение о пожаре в МЧС поступило около 1 часа ночи. Около 2:00 возгорание МЧС удалось локализовать и за 18 минут – ликвидировать.
       
      Ликвидация пожара в байк-центре "Ночных волков": видео 

      Кроме спасателей, на месте также работали медики.

      Пожар в байк-центре "Ночных волков" в Москве: видео

      По словам "Ночных волков", пожар серьезно на работу клуба не повлиял, поэтому он будет работать, как обычно. Согласно сообщению, возгорание произошло в складском помещении, которое не имеет отношения к заведению. Серьезного вреда и пострадавших нет.

      Последствия пожара и комментарий "Ночных волков" относительно инцидента: смотрите видео

      Что известно о движении "Ночные волки"? Появился оно еще во времена СССР – в 1989 году. В России его зарегистрировали в 1995 году как некоммерческую организацию "Русские мотоциклисты". Движение имеет много региональных отделений как в РФ, так и за ее пределами: в Беларуси, Украине (в частности, на оккупированных территориях), Болгарии, Сербии, Румынии. Байк-центр в Москве с гигантским памятником мотоциклу и ночным клубом "Ночные волки" открыли в 1999 году. Президентом движения является Александр "Хирург" Залдостанов, известный своей прокремлевской позицией и тесными отношениями с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Его неоднократно замечали на различных пропагандистских мероприятиях, присутствовал он и на 40 днях со дня ликвидации главаря боевиков так называемой "ДНР" Александра Захарченко.

      СКАНДАЛЫ С УЧАСТИЕМ ЗАЛДОСТАНОВА И "НОЧНЫХ ВОЛКОВ":

      Теги: Скандал с "Ночными волками" Пожар Новости России Москва
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      сегодня , 09:30 Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      Яніна Ткачук 428
      Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      сегодня , 08:40 Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      Олексій Чибісов 985
      Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      31 января , 10:00 Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      319
      Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      31 января , 22:01 Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      Блог Медіа 338
      Куда идут деньги, которые вносят кандидаты в президенты Украины
      31 января , 21:01 Куда идут деньги, которые вносят кандидаты в президенты Украины
      584
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии бушует тайфун "Роке". Фото
       21 сентября 2011 , 22:00
      Еще одну страну "поглотила" непогода, объявили штормовое предупреждение
       31 мая 2017 , 15:55
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук