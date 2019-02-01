Байк-центр пропутинских "Ночных волков" горел в Москве: видео

В ночь на 1 февраля на западе Москвы произошло возгорание в помещении байкерского центра Sexton, который основали представители пропутинского движения "Ночные волки".

По данным МЧС Москвы, произошло возгорание нежилого металлического строения, площадь которого составляет 50 квадратных метров. Российские СМИ сообщают, что внезапно загорелась сцена.

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По прибытию пожарно-спасательных подразделений, по данному адресу было установлено, что происходит возгорание нежилого металлического строения. Площадь уточняется.

Принятыми мерами в 01.31 возгорание локализовано. Инф-ция о пострадавших не поступала. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) January 31, 2019

Очевидцы сообщали о густом дыме, который поднимался на десятки метров, и некоторые слышал глухие звуки, похожие на взрывы.

Пожар в байк-центре "Ночных волков": видео (Внимание! Ненормативная лексика)

Спасатели убеждают, что в результате инцидента никто не пострадал, а информационное агентство ТАСС пишет об одном пострадавшем.

Сообщение о пожаре в МЧС поступило около 1 часа ночи. Около 2:00 возгорание МЧС удалось локализовать и за 18 минут – ликвидировать.

Ликвидация пожара в байк-центре "Ночных волков": видео

Кроме спасателей, на месте также работали медики.

Пожар в байк-центре "Ночных волков" в Москве: видео

По словам "Ночных волков", пожар серьезно на работу клуба не повлиял, поэтому он будет работать, как обычно. Согласно сообщению, возгорание произошло в складском помещении, которое не имеет отношения к заведению. Серьезного вреда и пострадавших нет.

Последствия пожара и комментарий "Ночных волков" относительно инцидента: смотрите видео

Что известно о движении "Ночные волки"? Появился оно еще во времена СССР – в 1989 году. В России его зарегистрировали в 1995 году как некоммерческую организацию "Русские мотоциклисты". Движение имеет много региональных отделений как в РФ, так и за ее пределами: в Беларуси, Украине (в частности, на оккупированных территориях), Болгарии, Сербии, Румынии. Байк-центр в Москве с гигантским памятником мотоциклу и ночным клубом "Ночные волки" открыли в 1999 году. Президентом движения является Александр "Хирург" Залдостанов, известный своей прокремлевской позицией и тесными отношениями с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Его неоднократно замечали на различных пропагандистских мероприятиях, присутствовал он и на 40 днях со дня ликвидации главаря боевиков так называемой "ДНР" Александра Захарченко.

СКАНДАЛЫ С УЧАСТИЕМ ЗАЛДОСТАНОВА И "НОЧНЫХ ВОЛКОВ":