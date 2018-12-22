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      Снегурочки в кокошниках и "Ночные волки": в оккупированной Ялте провели парад Дедов Морозов

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      "Мороз-парад" в оккупированном Крыму
      "Мороз-парад" в оккупированном Крыму / ТАСС

      В оккупированной Ялте провели "Мороз-парад". В рамках мероприятия по набережной Ялты колонной прошлись Деды Морозы со Снегурочками. Посетили фестиваль и любимцы Путина, байкеры "Ночные волки".

      Об этом сообщают "Крым.Реалии".

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      На парад вышли 37 команд: более 800 человек из разных городов Крыма – Ялты, Севастополя, Алушты, Евпатории, Феодосии, Симферополя, а открывали его – байкеры "Ночные волки",
      сообщают представители российских властей Крыма.

      На снимках, сделанных на мероприятии, видно, в частности, девушек в костюмах Снегурочек в традиционных российских головных уборах-кокошниках.

      Также во время фестиваля "Деды Морозы" устроили заплыв моржей.

      Мороз-парад Ялта
      Мороз парад Ялта
      Мороз парад Ялта
      "Мороз-парад" в оккупированной Ялте


      Скандальные участники парада – российские байкеры "Ночные волки"
       

      Кто такие "Ночные волки"? Это российская организация мотоциклистов, которые часто участвуют в пропагандистских акциях и рекламных кампаниях в поддержку Владимира Путина. Часто проводят акции в поддержку РПЦ.

      Главарем организации является Александр "Хирург" Залдостанов, который в 2013-м году получил от руководства Кремля Орден Почета за "активную работу по патриотическому воспитанию молодежи".

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Ялта Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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