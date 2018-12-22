Снегурочки в кокошниках и "Ночные волки": в оккупированной Ялте провели парад Дедов Морозов

В оккупированной Ялте провели "Мороз-парад". В рамках мероприятия по набережной Ялты колонной прошлись Деды Морозы со Снегурочками. Посетили фестиваль и любимцы Путина, байкеры "Ночные волки".

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

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На парад вышли 37 команд: более 800 человек из разных городов Крыма – Ялты, Севастополя, Алушты, Евпатории, Феодосии, Симферополя, а открывали его – байкеры "Ночные волки",

– сообщают представители российских властей Крыма.

На снимках, сделанных на мероприятии, видно, в частности, девушек в костюмах Снегурочек в традиционных российских головных уборах-кокошниках.

Также во время фестиваля "Деды Морозы" устроили заплыв моржей.







"Мороз-парад" в оккупированной Ялте



Скандальные участники парада – российские байкеры "Ночные волки"



Кто такие "Ночные волки"? Это российская организация мотоциклистов, которые часто участвуют в пропагандистских акциях и рекламных кампаниях в поддержку Владимира Путина. Часто проводят акции в поддержку РПЦ.



Главарем организации является Александр "Хирург" Залдостанов, который в 2013-м году получил от руководства Кремля Орден Почета за "активную работу по патриотическому воспитанию молодежи".