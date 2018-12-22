Снігурки у кокошниках та "Нічні вовки": в окупованій Ялті провели парад Дідів Морозів

В окупованій Ялті провели "Мороз-парад". В рамках заходу по набережній Ялти колоною пройшлись Діди Морози зі Снігурками. Відвідали фестиваль і улюбленці Путіна – байкери "Нічні вовки".

Про це повідомляють "Крим. Реалії".

Читайте також: "Окраїна Росії": опальна Поклонська неоднозначно висловилась про Україну

На парад вийшли 37 команд: понад 800 осіб з різних міст Криму – Ялти, Севастополя, Алушти, Євпаторії, Феодосії, Сімферополя, а відкривали його – байкери "Нічні вовки",

– повідомляють представники російської влади Криму.

На знімках, зроблених на заході, видно, зокрема, дівчат у костюмах Снігурок у традиційних російських головних уборах – кокошниках.

Також під час фестивалю "Діди Морози" влаштували заплив моржів.







"Мороз-парад" в окупованій Ялті



Скандальні учасники параду – російські байкери "Нічні вовки"



Хто такі "Нічні вовки"?Це російська організація мотоциклістів, які часто беруть участь у пропагандистських акціях та рекламних кампаніях на підтримку Володимира Путіна. Часто проводять акції на підтримку РПЦ.



Ватажком організації є Олександр "Хірург" Залдостанов, який у 2013-му році отримав від керівництва Кремля Орден Пошани за "активну роботу з патріотичного виховання молоді".