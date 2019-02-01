Байк-центр пропутінських "Нічних вовків" горів у Москві: відео

Уночі проти 1 лютого на заході Москви сталося займання у приміщенні байкерського центру Sexton, який заснували представники пропутінського руху "Нічні вовки".

За даними МНС Москви, сталося займання нежитлової металевої будови, площа якої становить 50 квадратних метрів. Російські ЗМІ повідомляють, що раптово загорілася сцена.

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По прибытию пожарно-спасательных подразделений, по данному адресу было установлено, что происходит возгорание нежилого металлического строения. Площадь уточняется.

Принятыми мерами в 01.31 возгорание локализовано. Инф-ция о пострадавших не поступала. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) January 31, 2019

Очевидці повідомляли про густий дим, який піднімався на десятки метрів, також дехто чув глухі звуки, схожі на вибухи.

Пожежа у байк-центрі "Нічних вовків": відео (Увага! Ненормативна лексика)

Рятувальники переконують, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, натомість інформаційна агенція ТАСС пише про одного потерпілого.

Повідомлення про пожежу до МНС надійшло близько 1 години ночі. Біля 2:00 займання надзвичайникам вдалося локалізувати та за 18 хвилин – ліквідувати.



Ліквідація пожежі у байк-центрі "Нічних вовків": відео

Окрім рятувальників, на місці також працювали медики.

Пожежа у байк-центрі "Нічних вовків" у Москві: відео

За словами "Нічних вовків", пожежа серйозно на роботу клубу не вплинула, відтак він працюватиме, як зазвичай. Згідно з повідомленням, займання сталося у складському приміщенні, яке не має стосунку до закладу. Серйозної шкоди та потерпілих немає.

Наслідки пожежі та коментар "Нічних вовків" щодо інциденту: дивіться відео

Що відомо про рух "Нічні вовки"? З’явився він ще у часи СРСР – у 1989 році. У Росії його зареєстрували в 1995 році як некомерційну організацію "Російські мотоциклісти". Рух має багато регіональних відділень як у самій РФ, так і за її межами: Білорусі, Україні (зокрема, на окупованих територіях), Болгарії, Сербії, Румунії. Байк-центр у Москві з гігантським пам’ятником мотоциклу та нічним клубом "Нічні вовки" відкрили в 1999 році. Президентом руху є Олександр "Хірург" Залдостанов, відомий своєю прокремлівською позицією та тісними взаєминами з господарем Кремля Володимиром Путіним. Його неодноразово помічали на різних пропагандистських заходах, був він присутнім і на 40 днях з дня ліквідації ватажка бойовиків так званої "ДНР" Олександра Захарченка.