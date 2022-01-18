Байка об "ихтамнет": главарь боевиков уверяет, что на Донбассе нет российских военных

Глава "самопровозглашенной республики" боевиков Денис Пушилин попытался убедить, что российских военных и техники на Донбассе нет. При этом сам главарь оккупантов является членом партии "Единая Россия" и российским гражданином.

Глава так называемой "ДНР" попытался опровергнуть заявления о присутствии российских военных на Донбассе. Соответствующие заявления Киева Пушилин назвал "провокацией".

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Главарь боевиков назвал заявления Киева "провокацией"

Мол, считает глава боевиков, Украина так хочет "дестабилизировать ситуацию во всем мире". Более того, для подтверждений своих слов Пушилин решил цинично использовать отчеты мониторинговой миссии ОБСЕ.

Согласно данным международных организаций, в частности СММ ОБСЕ, на Донбассе не зафиксировано ни российских военных, ни российской техники,

– утверждал глава так называемой "республики".

Вместе с тем Пушилин не обошел случая упрекнуть Украину, что, мол, официальный Киев получает финансовую и военную поддержку из западных стран.

Денис Пушилин – террорист и военный преступник. Он перешел на сторону сепаратистов в 2014 году.

Ранее "Лейтенанта" боевиков приговорили к 8 годам за бои против украинских военных

Российский суд признал присутствие войск России на Донбассе:

Кировский районный суд Ростова-на-Дону в своем приговоре о коррупции признал присутствие российских военных на Донбассе.

Приговор касался коррупции в сфере поставок продовольствия российским военным в "республиках" боевиков.

Тем самым судьи признали, что на оккупированной украинской территории находятся российские военнослужащие.

После огласки в суде объяснили это "технической ошибкой", а впоследствии это решение вместе с десятками других просто "исчезло".

Смотрите видео о приговоре Кировского суда Ростова о российских войсках на Донбассе: