Глава так званої "ДНР" спробував спростувати заяви про присутність російських військових на Донбасі. Відповідні заяви Києва Пушилін назвав "провокацією".

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Ватажок бойовиків назвав заяви Києва "провокацією"

Мовляв, вважає очільник бойовиків, Україна так хоче "дестабілізувати ситуацію у всьому світі". Ба більше, задля підтверджень своїх слів Пушилін вирішив цинічно використати звіти моніторингової місії ОБСЄ.

Згідно з даними міжнародних організацій, зокрема СММ ОБСЄ, на Донбасі не зафіксовано ні російських військових, ні російської техніки,

– стверджував голова так званої "республіки".

Разом з тим Пушилін не оминув нагоди дорікнути Україні, що, мовляв, офіційний Київ отримує фінансову та військову підтримку із західних країн.

Зверніть увагу! Денис Пушилін – терорист та військовий злочинець. Він перейшов на бік сепаратистів у 2014 році.

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Російський суд визнав присутність військ Росії на Донбасі:

Кіровський районний суд Ростова-на-Дону у своєму вироку щодо корупції визнав присутність російських військових на Донбасі.

Вирок стосувався корупції у сфері постачання продовольства російським військовим у "республіках" бойовиків.

Тим самим судді визнали, що на окупованій українській території перебувають російські військовослужбовці.

Після розголосу у суді пояснили це "технічною помилкою", а згодом це рішення разом з десятками інших просто "зникло".

Дивіться відео про вирок Кіровського суду Ростова про російські війська на Донбасі: