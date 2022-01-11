Загалом з сайту Кіровського районного суду загалом зникли 20 вироків. Серед них і рішення, яким фактично підтвердили, що російські військові дислокуються на Донбасі.

Все до теми У Ростові суд ненароком визнав, що російські війська таки є на Донбасі

Вирок стосувався корупції щодо постачання продовольства

Вирок стосувався корупції у сфері постачання продовольства російським військовим у республіках бойовиків. Тим самим судді визнали, що на окупованій українській території перебувають російські військовослужбовці. У самому суді після розголосу у ЗМІ запевнили, що це була технічна помилка.

З системи було вивантажено згаданий вирок. У той же період пішли ще близько 20 справ. Чому ми не можемо зрозуміти досі,

– прокоментували зникнення вироків в суді.

Зазначимо, що одразу після винесення Кіровським судом вироку у справі про корупцію, це прокоментував прессекретар Володимира Путіна. Дмитро Пєсков поспішив назвати рішення "помилкою".

Більше про вирок Кіровського районного суду Ростова-на-Дону:

Про сенсацію повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

Таким чином це вперше російський суд офіційно визнав, що війська Росії воюють проти України в Донецькій та Луганській області.

У рішенні мовиться, що російські військові перебувають там на "чергуванні".

Одного з військових звинуватили у тому, що він ледь не зірвав постачання продуктів російським бійцям, які перебували на території так званих республік.

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Дивіться відео про вирок Кіровського суду Ростова про російські війська на Донбасі:

Текст публікації телеграм-каналу Readovka:

Із сайту ростовського суду зникло 20 вироків – раніше цей суд виклав вирок, у якому підтверджувалася дислокація російських військ на Донбасі

З сайту Кіровського районного суду Ростова пропало ще 20 вироків — приблизно водночас, коли було видалено інформацію про корупцію у сфері постачання продовольства російським військовим. Вирок тим самим підтвердив дислокацію військ РФ у самопроголошених республіках. У суді повідомили, що то була "технічна помилка".