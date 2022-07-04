Bayraktar, на который собрали литовцы, со всей закупленной амуницией скоро отправят в Украину

Вскоре в Украину прибудет Bayraktar, на который собирали жители Литвы. Также в грузе будут боеприпасы для беспилотника.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он 4 июля отметил, что устройство уже прибыло к ним.

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Когда Литва направит нам Bayraktar

Министр указал, что 6 июля пройдет недолгое представление нового ударного беспилотника на одной из авиабаз отливки. После этого его уже направят украинским защитникам.

Bayraktar со всей закупленной амуницией уже в Литве! 6 июля мы проведем его скорую презентацию на авиабазе Шяуляй, а затем его дальнейший путь в Украину,

– написал Анушаускас.

Также он указал, что новая "птичка" ВСУ будет иметь имя Vanagas. В переводе с литовского это означает "Ястреб".



Публикация в твиттере Арвидаса Анушаускаса / Скриншот

Как собирали на Bayraktar в Литве

О том, что в стране решили собрать деньги в такую ​​поддержку, стало известно в конце июля. О сборе средств объявил литовский телеведущий Андрюс Тапинас. Медийник отметил, что эта закупка уже согласована с министерствами обороны Турции и Литвы. Всю необходимую сумму собрали в течение 3 дней.

Впоследствии компания Bayraktar Machine ошеломила великолепной новостью. Ее представители сказали, что предоставят беспилотник бесплатно. Поэтому деньги, собранные литовцами, решили потратить на боеприпасы к беспилотнику и другую помощь, которая нужна нашему народу.

Также собирали на Bayraktar украинцы

Волонтер Сергей Притула 22 июня объявил, что тоже открывает сбор средств. Однако говорилось сразу о 3 Bayraktar. Нужно было собрать фантастическую, как для волонтеров, сумму – более полумиллиарда гривен за неделю.

Однако жители Украины продемонстрировали необычайное единство. Поэтому за 3 дня собрали сразу на четыре Bayraktar. Компания производитель заявила, что три из них отправят бесплатно.

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