Баканов на должности главы СБУ в сентябре получил более 110 тысяч гривен
12 октября 2021 , 19:05Читати новину українською
Источник:24 канал
Иван Баканов в прошлом месяце получил более 111 тысяч гривен зарплаты. По нынешнему курсу это более 4 тысячи 200 долларов.
В сентябре Иван Баканов заработал 111 тысяч 521 гривну. Такую информацию 24 канал получил в СБУ в ответ на запрос.
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Зарплата Ивана Баканова
Глава СБУ за сентябрь получил несколько меньше, чем это было в августе. Так, в прошлом месяце его оклад составлял 113 220 гривен.
Какая зарплата у Баканова на должности СБУ в сентябре / Изображение 24 канала
За два года Баканов заработал два миллиона
- Иван Баканов возглавляет службу безопасности Украины с сентября 2019 года. За 2 года на должности он заработал более 2,5 миллиона гривен.
- За сентябрь 2019 года Иван Баканов заработал 58 523,9 гривны, столько же за октябрь.
- Впрочем, уже с начала 2020 года его зарплата существенно выросла – за январь 2020 года он получил 177 771,1 гривны, за февраль – 88 730 гривен.
- В декабре 2020 года Баканов получил наибольшую свою сумму на должности главы СБУ – 192 512,5 гривны.