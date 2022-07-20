Баканов и Венедиктова – это еще не последние увольнения, – Данилов

Верховная Рада проголосовала за отстранение Ирины Венедиктовой и Ивана Баканова. Страна в войне, но все процессы работают. Именно поэтому следует спокойнее принимать все изменения, которые мы могли наблюдать в последние дни в руководстве прокуратуры или СБУ.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он также отметил, что решение об увольнении генпрокурора и главы СБУ не является узурпацией власти, поэтому следует спокойнее к этому относиться.

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Звучали определенные фамилии, но я предпочитаю работать с документами. Скорее всего, это были не последние увольнения, мы еще будем видеть определенные процессы,

– сообщил Алексей Данилов.

По его словам, это жизнь, она продолжается и не может останавливаться. Так же, как и разговоры о том, должна ли остановиться гражданская жизнь во время войны – ни в коем случае, говорит секретарь СНБО.

Другое дело – что мы должны были сплачиваться и взять определенный перерыв на политическую жизнь, которая значительно усложняла бы процессы, отмечает Данилов.

Следует напомнить, что еще 24 февраля президент пригласил на Банковую всех руководителей фракций и депутатских групп. И предложил им на период войны забыть о распрях и предыдущих недомолвках.

"К большому сожалению, спустя короткий промежуток времени, не все придерживались этого и начались политические процессы. Конечно, сейчас не до политики, ведь нам нужно выполнить одну задачу на всех – победить", – объясняет Алексей Данилов.

Если мы сейчас называем фамилии Залужного или Резникова, то следует понимать, что это не только их заслуга, но и десятков и тысяч наших граждан, защищающих нашу страну, добавляет он.

Самая тяжелая фаза полномасштабной войны

Самыми тяжелыми были первые 2 недели, когда возле Киева эта орда сновала вокруг города. Я видел это своими глазами, когда посещал передовую – до Киева оставалось не так и много,

– рассказывает Данилов.

"Поэтому хочу всем подчеркнуть – победа еще не наступила, она обязательно будет. Сейчас очень тяжелое время, не стоит нам всем идти в политическое пике и выяснение отношений", – отмечает секретарь СНБО.

Относительно отстранения Венедиктовой и Баканова это решение Верховной Рады и надо это уважать. Депутаты проголосовали за отставку генпрокурора и главы СБУ, не стоит делать трагедию, резюмирует Алексей Данилов.