Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він також зазначив, що рішення про звільнення генпрокурора та голови СБУ не є узурпацією влади, тому варто спокійніше до цього ставитися.

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Звучали певні прізвища, але я прихильник працювати із документами. Скоріш за все, це були не останні звільнення, ми ще будемо бачити певні процеси,

– повідомив Олексій Данілов.

За його словами, це – життя, воно триває і не може зупинятися. Так само, як і розмови про те, чи має зупинитись цивільне життя під час війни – у жодному разі, каже секретар РНБО.

Інша справа, що ми б мали гуртуватись та взяти певну перерву на політичне життя, яке б значно ускладнювало оборонні процеси, зазначає Данілов.

Варто нагадати, що ще 24 лютого президент запросив на Банкову всіх керівників фракцій та депутатських груп. І запропонував їм на період війни забути про чвари та попередні недомовки.

"На превеликий жаль, через короткий проміжок часу не всі дотримались цього і почалися політичні процеси. Звичайно, зараз не до політики, адже нам потрібно виконати одне завдання на всіх – перемогти", – пояснює Олексій Данілов.

Якщо ми зараз називаємо прізвища Залужного чи Резнікова, то варто розуміти, що це не лише їх заслуга, а й десятків та тисяч наших громадян, які боронять нашу країну, додає він.

Найважча фаза повномасштабної війни

Найважчими були перші 2 тижні, коли біля Києва ця орда снувала навколо міста. Я бачив це на власні очі, коли відвідував передову – до Києва залишалось не так і багато,

– розповідає Данілов.

"Тому хочу всім наголосити – перемога ще не настала, вона обов'язково буде. Зараз дуже важкий час, не варто нам усім йти у політичне піке та з'ясування стосунків", – наголошує секретар РНБО.

Стосовно відсторонення Венедіктової та Баканова, то є рішення Верховної Ради, і треба його поважати. Так, депутати проголосували за відставку генпрокурорки та голови СБУ, проте не варто робити з цього трагедію, резюмує Олексій Данілов.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Олексієм Даніловим можна переглянути сьогодні, 20 липня, о 19:00 на ютубі 24 каналу. Не пропустіть!