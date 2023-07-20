Баканов подтвердил, что нашел новую работу в Полтаве: показал свежие фото и удостоверение

Бывший руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов начал работать адвокатом. Он получил соответствующее свидетельство Совета адвокатов Полтавской области.

Бывший руководитель СБУ подтвердил журналистам, что сдал экзамены, прошел стажировку и принял присягу адвоката. В подтверждение он даже показал фото нового свидетельства.

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Баканов действительно в Полтаве

Иван Баканов возглавлял СБУ с 29 августа 2019 года. 17 июля 2022 года президент отстранил его от исполнения обязанностей главы СБУ.

Раньше информацию о том, что Баканов стал адвокатом, обнародовал руководитель Совета адвокатов Владимир Скукис По его данным, Иван Баканов получил свидетельство 27 июня в Полтаве.

Он объяснил, что законодательством предусмотрена сдача экзаменов по месту жительства – то есть по прописке или праву собственности, которое подтверждается выпиской из реестра, а также на основании пользования помещением (удостоверяющим договор аренды).

После войны многие квалификационно-дисциплинарные комиссии прекратили свою работу или работают нерегулярно, например, в Киеве или Харькове. Поэтому довольно часто претенденты демонстрируют именно договор аренды. Так было и с Иваном Бакановым. Это его самостоятельное решение,

– сказал Скукис.

Баканов подтвердил журналистам эту информацию и предоставил свои фото из Полтавы, доказывающие факт его пребывания там.

Баканов в Полтаве: фото "Главком"

Вместе с ним удостоверения получили еще несколько известных людей

Экс-глава СБУ сдал квалификационные экзамены 7 октября 2022 года, после чего прошла шестимесячную стажировку. 27 июня 2023 года Совет адвокатов Полтавской области ему выдал свидетельство.

Он также сообщил, что вместе с ним адвокатские удостоверения получили еще несколько известных лиц, однако разглашать их имена экс-глава СБУ не стал.