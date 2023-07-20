Баканов подтвердил, что нашел новую работу в Полтаве: показал свежие фото и удостоверение
Источник:Главком
Бывший руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов начал работать адвокатом. Он получил соответствующее свидетельство Совета адвокатов Полтавской области.
Бывший руководитель СБУ подтвердил журналистам, что сдал экзамены, прошел стажировку и принял присягу адвоката. В подтверждение он даже показал фото нового свидетельства.
Смотрите также Завербовал "Димка": контрактница ВСУ сливала врагу секретные данныеСправка. Иван Баканов возглавлял СБУ с 29 августа 2019 года. 17 июля 2022 года президент отстранил его от исполнения обязанностей главы СБУ.
Баканов действительно в Полтаве
Раньше информацию о том, что Баканов стал адвокатом, обнародовал руководитель Совета адвокатов Владимир Скукис По его данным, Иван Баканов получил свидетельство 27 июня в Полтаве.
Он объяснил, что законодательством предусмотрена сдача экзаменов по месту жительства – то есть по прописке или праву собственности, которое подтверждается выпиской из реестра, а также на основании пользования помещением (удостоверяющим договор аренды).
После войны многие квалификационно-дисциплинарные комиссии прекратили свою работу или работают нерегулярно, например, в Киеве или Харькове. Поэтому довольно часто претенденты демонстрируют именно договор аренды. Так было и с Иваном Бакановым. Это его самостоятельное решение,
– сказал Скукис.
Баканов подтвердил журналистам эту информацию и предоставил свои фото из Полтавы, доказывающие факт его пребывания там.
Баканов в Полтаве: фото "Главком"
Вместе с ним удостоверения получили еще несколько известных людей
Экс-глава СБУ сдал квалификационные экзамены 7 октября 2022 года, после чего прошла шестимесячную стажировку. 27 июня 2023 года Совет адвокатов Полтавской области ему выдал свидетельство.
Он также сообщил, что вместе с ним адвокатские удостоверения получили еще несколько известных лиц, однако разглашать их имена экс-глава СБУ не стал.