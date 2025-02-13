Оккупанты действуют хаотично: "Атеш" обнаружил слабые места в системе защиты Балаклавской бухты Крыма

Оккупанты пытаются укрепить Балаклавскую бухту в Крыму, минируя входные зоны, а также устанавливая новые боновые заграждения против безэкипажных катеров и подводных дронов. Россияне действуют хаотично, пытаясь спасти то, что у них осталось "на плаву".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш". Информацию там получили от своих агентов.

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Выявлены слабые места

"Атеш" продолжает следить за всеми типами морских заграждений в Крыму, в частности, в Балаклавской бухте. Агенты движения уже выявили слабые места в системе защиты, несмотря на все меры оккупантов.

Балаклава – важный пункт для российской армии, поэтому поражение там может стать мощным ударом по всей военной логистике оккупантов в Черном море.

Рашисты пытаются сохранить то, что у них пока еще осталось на плаву, но благодаря слаженной работе наших агентов, Силы Обороны уничтожат всю технику, корабли и базы оккупантов, в самое ближайшее время,

– говорится в сообщении.

"Атеш" демонстрирует боновые заграждения россиян: смотрите видео

К слову, ранее "Атеш" писал о выезде семей оккупантов из Крыма из-за переброски военнослужащих на другие участки фронта. "Переселенцы" из России не смогли адаптироваться на полуострове, а местные относились к ним враждебно.

Однако ключевой фактор отъезда – не только бытовые трудности, но и нарастающее чувство опасности. Все больше россиян осознают, что Крым уже не является "тихой гаванью", и ищут способы вывезти близких из зоны потенциальных боевых действий,

– отмечают в "Атеш".

Передать информацию о передвижении оккупантов и об их военных объектах можно на @Ametham_atesh_ua в телеграмме.