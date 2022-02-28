В Балаклее недостаточно продуктов, аптеки закрыты

Балаклея на Харьковщине 27 февраля подверглась мощным авиаударам. Сейчас город отрезан от других украинских городов.

Об этом сообщил Иван Столбовой, городской голова Балаклеи. По его словам, продуктов питания немного, их практически нет и они не завозятся.

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Все магазины вчера еще открылись, работали, но после авиаудара я понимаю, что сегодня они, возможно, работать не будут,

– заявил мэр Балаклеи.

Жители города сообщали, что не работают и аптеки. Иван Столбовой объясняет это тем, что им просто нечего продавать.

Сегодня Балаклея отрезана: город не может связаться с Харьковом, потому что Ростовская трасса перекрыта, в сторону Змиева – разбита.

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