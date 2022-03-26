В Балаклее оккупанты задержали мэра и других чиновников
26 марта 2022 , 22:31Читати новину українською
Источник:телеграм Олега Синегубова
Российские оккупанты в Балаклее осуществляют террор против местных властей. Российские военные задержали мэра Ивана Столбового и других чиновников.
Враг совершает террор против представителей местных властей
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Сообщается о задержании Столбового, с которым уже двое суток нет связи. Также на связь не выходит его семья.
Это важно Россияне организуют похищение детей в Украине
Синегубов написал, что 26 марта в Балаклее россияне задержали еще двух чиновников:
- заместителя городского главы Сергея Полторака;
- начальник отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова.
Синегубов отметил, что в плену оккупантов до сих пор находится председатель Циркуновской общины Николай Сикаленко.
К вниманию – Российские оккупанты уничтожили реабилитационный центр для детей в Мариуполе: смотрите видео