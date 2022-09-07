В россии заявили, что самарские и башкирские отряды полиции попали в котел под Балаклеей

В россии утверждают, что бойцы отрядов полиции спецназначения (СОБР) из Самарской области и Башкортостана попали в окружение. По их словам, это произошло под Балаклеей.

Об этом пишут росСМИ, передает 24 канал. Они уже второй день заявляют о потерях своих позиций и успехах Вооруженных Сил Украины возле города Балаклея Харьковской области.

Обратите внимание Понимаем ваши эмоции: Балаклейский горсовет призвал соблюдать информационную тишину

россия заявила о котле под Балаклеей

Пророссийские телеграм-каналы пишут, что под Балаклеей в оцепление попал самарский СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования – 24 канал) и дела у него "так себе". Отмечается, что бойцы перестали выходить на связь.

Позже сообщили, что, кроме самарцев, в окружение попали и оккупанты из башкирского СОБР. По информации пропагандистов, российские военные якобы уже "попрощались" и "будут сражаться до последнего".

Что происходит в Балаклее

Недавно появилась информация об освобождении нескольких населенных пунктов в Балаклейской общине. Но людей призывали соблюдать информационную тишину и ждать официальной информации.

"Есть информация об освобождении некоторых населенных пунктов Балаклейской общины. Ждем официального подтверждения. Понимаем эмоции каждого сейчас, однако стараемся соблюдать режим информационной тишины", – говорится в сообщении горсовета.

Местным жителям следует соблюдать следующие правила:

не распространять информацию о военных операциях до официальных заявлений Вооруженных Сил Украины или Министерства обороны, данные о передвижении украинских войск;

информацию о геолокации и перемещении оккупантов и вражеской техники сообщайте чат-боту Е-Ворог или пишите горсовету в сообщение.

Купянский горсовет сообщил о приближении ВСУ

Напомним, что ранее в фейсбуке Купянского горсовета появилось первое сообщение за более 5 месяцев. Оккупанты захватили город еще в конце февраля.

С обращением выступил депутат Купянского городского совета Вадим Крохмаль, заявивший, что ВСУ уже близко.

"Купянск всегда был и остается украинским городом. Следите за сообщениями из официальных источников", – заявил Крохмаль.

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