Балаклейскому мэру Столбовому сообщили о подозрении в госизмене и коллаборационизме

Ивану Столбовому – мэру Балаклеи – сообщили о подозрении по фактам госизмены и коллаборационной деятельности. В марте 2022 года он пошел на сотрудничество с оккупантами.

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры сообщила данные, которые удалось установить в ходе досудебного расследования. Мэром Балаклеи Столбового избрали в ноябре 2015 года.

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Россияне оккупировали Балаклею 2 марта 2022 года. Тогда Столбовой принял решение перейти на сторону врага. Он добровольно согласился выполнять полномочия городского головы в поддерживаемом оккупационным режимом органе местного самоуправления.

Уже 28 марта Столбовой провел совещание руководства Балаклейского городского совета. Мэр агитировал заместителей лояльно относиться к оккупантам и России. В тот же день Столбовой собрал местных жителей и сообщил им, что теперь российские военные будут выдавать так называемую "гуманитарную помощь".

Также Столбовой заявил, что ведет переговоры с руководителями российских кафиров о налаживании работы коммунальных служб в городе.

Из мэра города на госпредателя и коллаборанта: сообщено о подозрении Балаклейскому городскому голове,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Заявления главы Харьковской ОВА

Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – 28 марта сообщил, что предатель Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами. Синегубов подчеркнул, что мэр Балаклеи собрался работать с теми, кто убивает наших людей и разрушает наши города.

Уже в апреле Синегубов рассказал, что Столбовой уехал в Россию.

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