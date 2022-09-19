Пробыл рекордное время в плену: 72-летний балаклеец рассказал о зверствах оккупантов

После освобождения украинскими военными населенных пунктов в Харьковской области появляются истории от местных жителей о зверствах россиян. Житель Балаклеи рассказал о своем опыте пребывания в плену.

Центр стратегических коммуникаций в телеграме опубликовал историю балаклейца Виктора Ильинского. Мужчине не удалось попасть в плен к россиянам.

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Свидетельство Ильинского из вражеского плена

Вероятно, 72-летний Виктор Ильинский был взят в плен из-за бизнеса. Мужчина в разговоре с журналистами предположил, что "сдать" его мог кто-то из местных жителей. Предприниматель из Балаклеи занимался автомобилями люкс класса и имел большое состояние. Однако, по его словам, значительную часть своих денег пришлось потратить на лечение дочери, имеющей инвалидность.

По мнению Ильинского, его тайно похитила федеральная служба безопасности россии. В пыточной мужчина провел 11 дней – во время допросов все разы он был с мешком на голове и не мог увидеть своих "освободителей".

Виктор рассказал, что во время пребывания в плену видел людей с выбитыми зубами и переломами. Все пленники русских истекали кровью. По свидетельству господина Владимира, в пыточной также 84 дня держали 69-летнего фотографа Анатолия Гарагатого.

Анатолия заставляли сниматься в пропагандистском видео, в котором тот должен радостно встречать оккупантов с российским флагом и прославлять путина. Фотограф отказался категорически участвовать в этом, поэтому и пробыл рекордный срок в плену.

Что известно о зверствах россиян после деоккупации Харьковщины

Несколько дней назад после освобождения Изюма в Харьковской области стало известно, что россияне устроили кладбище в лесу возле города. В братские могилы захватчики бросали замученные тела украинцев.

В частности, после очередной эксгумации судмедэксперт обнаружил, что у одного из мужчин были связаны руки и отрезана мошонка.

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Местные, хоронившие умерших людей, записывали в "тетрадь смерти" номера могил и другую важную информацию. Из этих записей известно о, однако реальная цифра может быть значительно больше. Следует помнить, что все записи люди делали под давлением захватчиков.