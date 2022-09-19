Центр стратегічних комунікацій в телеграмі опублікував історію балаклійця Віктора Іллінського. Чоловіку не пощастило потрапити у полон до росіян.

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Свідчення Іллінського з ворожого полону

Ймовірно, 72-річного Віктора Іллінського взяли в полон через бізнес. Чоловік в розмові з журналістами припустив, що "здати" його міг хтось з місцевих жителів. Підприємець з Балаклії займався автомобілями люкс класу й мав великі статки. Однак, за його словами, значну частину своїх грошей довелось витратити на лікування доньки, що має інвалідність.

На думку Іллінського, його таємно викрала федеральна служба безпеки росії. У катівні чоловік провів 11 днів – під час допитів усі рази він був з мішком на голові й не міг побачити своїх "освободітілєй".

Віктор розказав, що під час перебування в полоні бачив людей з вибитими зубами та переломами. Всі бранці росіян стікали кров'ю. За свідченнями пана Володимира, в катівні також 84 дні тримали 69-річного фотографа Анатолія Гарагатого.

Анатолія змушували зніматися в пропагандистському відео, у якому той мав би радісно зустрічати окупантів з російським прапором та прославляти путіна. Фотограф відмовився категорично брати в цьому участь, тому й пробув рекордний термін у полоні.

Що відомо про звірства росіян після деокупації Харківщини

Декілька днів тому після звільнення Ізюму на Харківщині стало відомо, що росіяни влаштували кладовище в лісі біля міста. У братські могили загарбники кидали закатовані тіла українців.

Зокрема, після чергової ексгумації судмедексперт виявив, що в одного з чоловіків були звʼязані руки та відрізана мошонка.

Важливо! Місцеві, що ховали померлих людей, занотовували в "зошит смерті" номери могил та іншу важливу інформацію. З цих записів відомо про 445 місць поховань, однак реальна цифра може бути значно більшою. Потрібно пам'ятати, що усі записи люди робили під тиском загарбників.

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