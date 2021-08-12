Балалайки, медведи и водка: Лаврову нравится то, с чем Россию ассоциируют в мире

В России министр иностранных дел Сергей Лавров высказался относительно того, с чем весь мир связывает Россию – это балалайки, медведи и водка. Однако чиновника это не обижает, он наоборот лишь радуется.

Лавров считает, что в этом нет ничего плохого. О позиции министра сообщил ряд российских СМИ.

К теме В России чиновник обозвал задыхающихся от дыма людей "ноющей кучей дерьма"

По мнению российского политика, водка, балалайка и медведи вызывают у людей положительные эмоции. Он поблагодарил за это Бога и сказал, что эти символы "уходят от жизни".

Просто воспринимают нас как страну балалайки, медведей, водки. Это признак веселья и хорошего отношения к жизни. Медведи – признак нашего бережного отношения к природе,

– сказал Лавров.

Конечно же, он не смог не вспомнить США. Лавров сказал, что Россия вызывает улыбку, а США якобы ассоциируются с индейцами.

"Их судьба даже несравненно хуже, чем судьба русских медведей. Они живут в резервациях, а медведи вот гуляют у нас по всей стране", – подытожил свою позицию министр.

Последние Курьезы в Кремле