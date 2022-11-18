Баланс сил изменился, Россия обречена на поражение, – Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что наши власти строят систему проектов поддержки на долгий срок. По его словам, Россия обречена на поражение.

Резников подчеркнул, что нас ждет очень непростой период. Он уверен, что Россия никогда не выиграет эту войну.

Важно В "ближнем круге" Путина понимают, что война против Украины проиграна, – СМИ

Россия обречена на поражение

Мы подробно объясняем логику наших действий партнерам и строим систему проектов поддержки на средний и долгий срок. Это привлекает экономический потенциал свободного мира в интересах Украины. Россия на этом поле проигрывает,

– заявил министр обороны.

По словам Резникова, враг прибегает к террору, чтобы повлечь за собой гуманитарный кризис, но баланс уже изменился.

"Россия обречена на поражение. Украина обязательно победит. Работаем над тем, чтобы мир воспринял украинское видение победы, и она наступила как можно скорее", – подчеркнул министр.

Кремль хочет поставить войну на паузу

Ранее Михаил Подоляк заявлял, что сегодня Россия находится в патовой ситуации. Кончить войну на своих условиях она не сможет.

По словам советника главы ОП, Россия не может проиграть, иначе в этом случае в стране-агрессоре начнутся необратимые процессы в политическом окружении Путина и практически во всей силовой и политической вертикалях.

Подоляк отметил, что россияне были уверены, что мы встанем на колени и будем говорить, что все сделаем, как они хотят. Что это будет постоянный мир, и после этого будут выполнять условия каких-то договоренностей и т.д.

Путину приходится рисковать

Российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов рассказывал 24 канала, что поскольку Владимир Путин проигрывает войну, то ему нужен какой-то другой проект. Он может объявить, что Россия по сути воюет с НАТО, выиграть у которого она якобы может, но на это нужны колоссальные усилия.

Поэтому Москва может остановить боевые действия, забрать в Россию всех людей, которые не хотят "жить под фашистами". Также, по словам политолога, Россия выведет с территории Украины свои войска для того, чтобы якобы избежать эскалации и ядерной войны.

Достойно внимания – Блинкен заявил, что Россия уже проиграла войну в Украине: смотрите видео