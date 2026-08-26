Россияне будут совершенствовать баллистические удары, – офицер ВСУ раскрыл их план

Россия продолжает наращивать потенциал для баллистических атак на Украину и увеличивать количество пусковых установок вблизи границы и вдоль прифронтовых территорий. При этом речь идет не только о большем количестве ракет в рамках одного удара, но и о возможности одновременно проводить атаки против большего числа целей в разных регионах.

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, как может измениться характер российских баллистических атак и почему Москва стремится расширить их охват. Он также рассказал, какую роль в этом играет нехватка у Украины средств для перехвата баллистических ракет.

Россия пытается расширить географию баллистических атак

Россия уже неоднократно применяла по Киеву около десяти баллистических ракет почти одновременно. Пусковые установки при этом размещены не только вблизи северной границы Украины, но и вдоль значительной части прифронтовой территории, что позволяет проводить атаки с разных направлений.

По моим подсчетам, их и раньше было немало – не менее 10–12, возможно, даже больше. Если сейчас Главное управление разведки сообщает об увеличении их количества, значит, этих возможностей стало больше,

– сказал Ткачук.

Силы обороны Украины продолжают охоту на такие системы и на днях уже поразили одну из пусковых установок. В то же время резкого перехода к атакам десятками баллистических ракет по одной цели офицер ВСУ не ожидает. Интенсивность ударов может возрасти примерно на 10–20%, однако россияне, скорее всего, будут пытаться одновременно охватывать больше объектов.

Они ищут варианты увеличения охвата территории, чтобы ракеты одновременно летели по разным объектам и разным точкам, которые они для себя определяют,

– пояснил офицер ВСУ.

Наращивание таких возможностей Ткачук также связывает с нежеланием Москвы идти на переговоры. Перед зимой Россия видит возможность и в дальнейшем оказывать давление на украинский тыл баллистическими ударами, тогда как эффективность этого расчета в значительной степени зависит от возможностей украинской противоракетной обороны.

Нехватка Patriot усиливает российский расчет

Россия видит уязвимость в том, что Украина до сих пор не располагает достаточным количеством средств для перехвата баллистических ракет. При более полном оснащении системами "Пэтриот" и ракетами к ним эффективность массированных атак могла бы быть значительно ниже.

Если бы у нас было достаточно антибаллистических ракет-перехватчиков и мы могли сбивать около 70% их запасов, россияне перед зимой двадцать раз подумали бы, стоит ли усиливать эскалацию и удары по тыловым городам,

– сказал Ткачук.

Ранее Украина уже демонстрировала высокие показатели перехвата баллистических ракет, однако нынешних ресурсов недостаточно, чтобы стабильно поддерживать такой уровень защиты. Москва это учитывает, планируя дальнейшие атаки и оценивая, сколько ракет смогут прорвать противовоздушную оборону.

К сожалению, сейчас россияне понимают, что большой объем их средств поражения может достигать наших целей,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Этот расчет остается одним из факторов, позволяющих Кремлю продолжать эскалацию вместо перехода к реальному переговорному процессу.

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