Угроза со стороны реактивных БПЛА также остается актуальной. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Ракетный удар по Киеву ночью 30 сентября: что известно?

Воздушную тревогу в Киеве объявили 30 сентября ночью в 02:46 из-за угрозы баллистического обстрела, как сообщали Воздушные силы. Мониторы добавляли, что угроза исходила со стороны Курска, Брянска и Воронежа.

Сообщества наблюдателей также насчитали около 10 запущенных "Цирконов" или "Оникс-М", а также 6 "Искандеров" или С-400. Серия взрывов прогремела в столице Украины.

Реактивные дроны российской армии также угрожали Киеву и Киевской области в течение всей ночи. Воздушный террор врага продолжается.

Какая информация имеется о последствиях обстрела Киева?

Что касается последствий ночного ракетного обстрела Киева 30 сентября, уже известно, что:

В Святошинском районе произошел пожар в секторе частных жилых домов. Экстренные службы направляются на место, как пишет мэр города Виталий Кличко.

районе произошел пожар в секторе частных жилых домов. Экстренные службы направляются на место, как пишет мэр города Виталий Кличко. В Голосеевском районе произошло возгорание складского здания, как указали в КГВА.

районе произошло возгорание складского здания, как указали в КГВА. В Оболонском районе – возгорание в помещении магазина.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что вечером 29 сентября в сети распространялись кадры с обломками российского дрона, упавшими на Южный мост в Киеве. В целом почти непрерывный обстрел столицы продолжается уже несколько дней.