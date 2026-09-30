Загроза реактивних БпЛА також актуальна. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Ракетний удар по Києву вночі 30 вересня: що відомо?

Повітряну тривогу в Києві оголосили 30 вересня вночі о 02:46 через загрозу балістичного обстрілу, як писали Повітряні сили. Монітори додавали, що загроза йшла з напрямку Курська, Брянська та Воронежа.

Спільноти спостерігачів також нарахували близько 10 запущених "Цирконів" або "Онікс-М", а також 6 "Іскандерів" чи С-400. Серія вибухів прогриміла у столиці України.

Реактивні дрони російської армії також загрожували Києву й Київській області впродовж усієї ночі. Повітряний терор ворога триває.

Яка є інформація про наслідки обстрілу Києва?

Щодо наслідків нічного ракетного обстрілу Києва 30 вересня вже відомо, що:

У Святошинському районі пожежа у секторі приватних житлових будинків. Екстрені служби прямують на місце, як пише міський голова Віталій Кличко.

районі пожежа у секторі приватних житлових будинків. Екстрені служби прямують на місце, як пише міський голова Віталій Кличко. У Голосіївському районі виникло загоряння складської будівлі, як вказали в КМВА.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що ввечері 29 вересня мережею ширилися кадри з уламками російського дрона, що впали на Південний міст у Києві. Загалом майже безперервний обстріл столиці триває вже кілька днів.