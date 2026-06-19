Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп пояснил 24 Каналу, что собственные ракеты станут эффективным инструментом, который создаст России беспрецедентные проблемы.

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Станет ли украинская баллистика аргументом, который услышит Кремль?

Президент Зеленский на протяжении последней недели неоднократно подчеркивал необходимость так или иначе заставить Россию закончить войну, и в своих заявлениях связывает удары по российскому тылу именно с нежеланием Москвы идти на завершение конфликта.

Он также предупреждал, что Россия может создать Украине серьёзные проблемы зимой, однако и для самих россиян эта зима тоже будет тяжёлой — и именно в этом контексте важность баллистической программы становится особенно очевидной.

Если Украина будет располагать значительными запасами баллистических ракет, то сможет поражать важнейшие объекты российского ВПК и экономики в глубине страны. В отличие от беспилотников, при наличии десятков точных ракет в месяц это средство впервые позволяет буквально уничтожать ключевые объекты России — включая те, что находятся в Москве, — и создавать им проблемы зимой,

– сказал Шарп.

Это поставит Россию перед дилеммой: нанося удары по украинской энергетике и городам, она рискует получить симметричный ответ. Если Россия всё равно решит продолжать удары, Украине придётся нелегко, но она сможет создавать для россиян сложные условия.

По мнению эксперта, если же Кремль примет эти правила игры и воздержится – украинцы смогут вздохнуть с облегчением. Предстоящая зима в случае масштабных российских ударов может оказаться очень проблематичной, поскольку защищать украинскую энергетику в нынешних условиях сложно — и именно поэтому важен эффект запугивания.

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