Мощный шторм с градом и дождем наделал беды на Балканах: есть погибшие

По Западным Балканам 1 – 2 июля пронесся мощный шторм. Его жертвами стали два человека.

Также в результате непогоды были повреждены дома и затоплены улицы, ветер вырвал с корнями деревья. К слову, такой сильный шторм накрыл регион после нескольких дней жары.

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Непогода бушевала в 5 странах

Сильный дождь, град и ветер в понедельник, 1 июля, накрыли сначала Словению. Затем непогода отправилась на восток и добралась до Хорватии, Боснии, Сербии и Черногории.

Из-за шторма температура воздуха резко упала всего за несколько часов.

Сильно от ухудшения погоды пострадала, в частности, Черногория. Полиция сообщила о двух погибших. Среди жертв стихии был гражданин Турции. Он работал на строительной площадке в черногорском прибрежном городе Чань. Еще один человек погиб от удара молнии в городке Радовичи.

Также полицейские рассказали, что шторм повалил огромные строительные краны в гавани города Бар, разрушил пляжи. В порту города пострадал один человек.

У "Балканском обозревателе" добавили, что в Скадарском озере перевернулась лодка, в которой находились двое иностранных граждан. К счастью, людей удалось спасти.

Климатические изменения, вызванные деятельностью человека, привели к резким колебаниям погоды, все более непредсказуемых штормов и волн жары. Кадры из балканского региона показали дыры от града на крышах и фасадах, деревья, падающие на машины, и дороги, превращающиеся в реки в столице Сербии Белграде и других городах,

– написали в AP со ссылкой на экспертов.

Балканы накрыла разрушительная непогода / Фото AP и "Балканского обозревателя"