Також унаслідок негоди було пошкоджено будинки та затоплено вулиці, вітер вирвав з корінням дерева. До слова, такий сильний шторм накрив регіон після кількох днів спеки.

Дивіться також Сильні грозові зливи: де буде найбільше опадів у липні

Негода вирувала у 5 країнах

Сильний дощ, град і вітер у понеділок, 1 липня, накрили спочатку Словенію. Потім негода вирушила на схід та дісталася Хорватії, Боснії, Сербії та Чорногорії.

Через шторм температура повітря різко впала всього за декілька годин.

Сильно від погіршення погоди постраждала, зокрема, Чорногорія. Поліція повідомила про двох загиблих. Серед жертв стихії був громадянин Туреччини. Він працював на будівельному майданчику в чорногорському прибережному місті Чань. Ще один чоловік загинув від удару блискавки у містечку Радовичі.

Також поліцейські розповіли, що шторм повалив величезні будівельні крани в гавані міста Бар, зруйнував пляжі. У порту міста постраждав один чоловік.

У "Балканському оглядачі" додали, що у Скадарському озері перекинувся човен, у якому перебували двоє іноземних громадян. На щастя, людей вдалося врятувати.

Кліматичні зміни, спричинені діяльністю людини, призвели до різких коливань погоди, дедалі більш непередбачуваних штормів і хвиль спеки. Кадри з балканського регіону показали діри від граду на дахах і фасадах, дерева, що падають на машини, і дороги, що перетворюються на річки в столиці Сербії Белграді та інших містах,

– написали в AP із покликанням на експертів.

Балкани накрила руйнівна негода / Фото AP та "Балканського оглядача"