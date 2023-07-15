Именно этим оружием в КНДР угрожали Соединенным Штатам. В то же время в России заявили, что проводят расследование.

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Что известно о ракете КНДР в водах России

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что министерство обороны России расследует этот инцидент.

Пока нет четкой информации о том, что ракета упала на территории России,

– заявил Руденко.

До этого Объединенный комитет начальников штабов в Сеуле сообщил, что Северная Корея выпустила неидентифицированную баллистическую ракету в Японское море.

Речь идет о ракете Hwasong-18, которую считают ядром ядерной ударной силы Северной Кореи. Говоря о запуске, там заявляли, что испытательный огонь являлся "сильным практическим предупреждением" для Соединенных Штатов и других "противников".

Следует добавить, что США, Япония и Южная Корея неоднократно осуждали действия Северной Кореи.

Кратко о позиции Северной Кореи