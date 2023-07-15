Саме цією зброєю в КНДР погрожували Сполученим Штатам. Водночас у Росії заявили, що проводять розслідування.

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Що відомо про ракету КНДР у водах Росії

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що міністерство оборони Росії розслідує цей інцидент.

Поки не має чіткої інформації про те, що ракета впала на території Росії,

– заявив Руденко.

Перед цим Об'єднаний комітет начальників штабів у Сеулі повідомив, що Північна Корея випустила неідентифіковану балістичну ракету у Японське море.

Мовиться про ракету Hwasong-18, яку вважають ядром ядерної ударної сили Північної Кореї. Говорячи про запуск, там заявляли, що випробувальний вогонь був "сильним практичним попередженням" для Сполучених Штатів та інших "супротивників".

Варто додати, що США, Японія та Південна Корея неодноразово засуджували дії Північної Кореї.

Коротко про позицію Північної Кореї