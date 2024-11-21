Ракета попала по Днепру, а специалисты по противовоздушной обороне отмечают, что сбивать такие цели могут только специальные системы. Как рассказал 24 Каналу журналист Андрей Цаплиенко, новейшему российскому оружию действительно сложно противодействовать.

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Как можно сбить ракету "Рубеж"

Для поражения таких целей нужна американская система THAAD. Это одна из самых современных и мощных противоракетных систем в арсенале США. Вероятно, что альтернатив этим комплексам нет.

Стоит заметить, что на обнародованных видео видно, как ракета распадается на несколько боевых частей, то есть нужно сбивать каждую из них отдельно, если этого не сделали до того, пока она раскрылась. Блоки летят с чрезвычайно большой скоростью.

Концепция ракеты разработана для того, чтобы эффективно преодолевать систему противовоздушной обороны. Понятно, что если боеголовка разделяется на несколько боевых частей, то есть меньше шансов, что они будут поражены системами ПВО, а больше вероятность, что они попадут в цель,

– подчеркнул Андрей Цаплиенко.

К тому же, боевые части не просто распадаются на осколки или обломки. Каждая из них имеет свою систему наведения и направлена на конкретную цель. То есть во время атаки 21 ноября мы фактически имели 6 мощных боеприпасов, которые попали по шести целям

Обратите внимание! Вечером 21 ноября Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором заявил об испытаниях новейшей системы "Орешник" по Украине. Это якобы стало ответом США на развертывание ракет средней дальности. Диктатор похвастался, что системы ПВО не способны перехватить такую цель.

Андрей Цаплиенко заметил, что для российских ракет 6 боевых частей – это еще не предел, есть ракеты с большим количеством. Итак, это очень опасное оружие, даже если в ней не применяется ядерная боеголовка.

"Эти ракеты надо уничтожать в полете, но у них гиперзвуковая скорость, она в несколько раз превышает скорость звука. Поэтому эта цель является сложной даже для таких систем как Patriot. Нам нужны специфические противоракетные комплексы, которые позволят обезопасить наши города", – подытожил Андрей Цаплиенко.