Ракета влучила по Дніпру, а фахівці з протиповітряної оборони зауважують, що збивати такі цілі можуть лише спеціальні системи. Як розповів 24 Каналу журналіст Андрій Цаплієнко, новітній російській зброї справді складно протидіяти.

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Як можна збити ракету "Рубеж"

Для ураження таких цілей потрібна американська система THAAD. Це одна з найсучасніших і найпотужніших протиракетних систем в арсеналі США. Ймовірно, що альтернатив цим комплексам немає.

Варто зауважити, що на оприлюднених відео видно, як ракета розпадається на кілька бойових частин, тобто потрібно збивати кожну з них окремо, якщо цього не зробили до того, поки вона розкрилася. Блоки летять з надзвичайно великою швидкістю.

Концепція ракети розроблена для того, щоб ефективно долати систему протиповітряної оборони. Зрозуміло, що якщо боєголовка розділяється на кілька бойових частин, то є менше шансів, що вони будуть уражені системами ППО, а більша ймовірність, що вони влучать у ціль,

– підкреслив Андрій Цаплієнко.

До того ж, бойові частини не просто розпадаються на осколки чи уламки. Кожна з них має свою систему наведення і спрямована на конкретну ціль. Тобто під час атаки 21 листопада ми фактично мали 6 потужних боєприпасів, які влучили по шести цілях

Зверніть увагу! Ввечері 21 листопада Владімір Путін виступив з терміновим зверненням, у якому заявив про випробування новітньої системи "Орешник"" по Україні. Це нібито стало відповіддю США на розгортання ракет середньої дальності. Диктатор похизувався, що системи ППО не здатні перехопити таку ціль.

Андрій Цаплієнко зауважив, що для російських ракет 6 бойових частин – це ще не межа, є ракети з більшою кількістю. Отже, це дуже небезпечна зброя, навіть якщо в ній не застосовується ядерна боєголовка.

"Ці ракети треба знищувати в польоті, але в них гіперзвукова швидкість, вона в декілька разів перевищує швидкість звуку. Тому ця ціль є складною навіть для таких систем як Patriot. Нам потрібні специфічні протиракетні комплекси, які дозволять убезпечити наші міста", – підсумував Андрій Цаплієнко.