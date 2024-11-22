Политтехнолог Борис Тизенгаузен заметил 24 Каналу, что в части общества действительно паника. Но хоть некоторые посольства прекратили работу на один день, но другие активно работали, были заметны дипломатические авто, поэтому не стоит говорить о чрезвычайном испуге и панике.

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Решится ли Путин на ядерный удар

Понятно, что применение межконтинентальной баллистической ракеты является серьезным шагом. Это огромное оружие, которое весит около 50 тонн. Когда говорится об испытании нового оружия – это действительно очень страшно и может напугать.

Несмотря на это, мы знаем, что Россия любит преувеличивать возможности своего войска и оружия. Так, ракеты действительно приносят страшные разрушения, но если говорится о ядерном ударе, то Путин вряд ли на это пойдет. Он хорошо понимает, что в таком случае сам не выживет.

А он очень хочет жить. Он красит брови, меняет свою внешность, вкладывает деньги в генную инженерию,

– заметил политтехнолог.

Сложно представить, что такой человек решится на ядерный удар. Ведь тогда получается, что он зря строил бункеры, использовал бронепоезда, практически перестал летать и появляться в России. Все это не поможет ему во время ядерного взрыва.

"К сожалению, Россия умеет очень профессионально запугивать. У них есть целая доктрина ядерного запугивания и много людей, которые интегрированы в этот процесс", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

К слову, в России отказались комментировать применение межконтинентального оружия. Представительнице российского МИДа Марии Захаровой об этом сообщили прямо во время брифинга. "Рупор" Путина Дмитрий Песков заявил, что также нет, что сказать по этому поводу.